Alternativer Treibstoff : Warum es in der Städteregion Aachen keine CNG-Tankstelle mehr gibt

CNG galt vor noch gar nicht so langer Zeit als ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu Benzin und Diesel und wurde auch von den Herstellern so gehandelt. Foto: imago images/Joerg Boethling/Joerg Boethling via www.imago-images.de

Aachen Sie sind preiswert im Verbrauch, emissionsarm: Pkw mit Biogas-Antrieb galten noch vor zehn Jahren als zukunftsfähig. Doch nun verschwinden immer mehr CNG-Tankstellen von der Landkarte. Das sind die Gründe.

Vor rund sieben Jahren haben sich Heike Keutmann und Heinz Neuenstein ein neues Auto zugelegt. Einen Audi A3 g-tron, damals zwei Jahre alt. Sie taten das vor allem aus ökologischen Gründen. Und sahen sich lange in ihrer Entscheidung bestärkt.

Denn der A3 bietet dem Paar aus Aachen die Möglichkeit, komprimiertes Erdgas („Compressed Natural Gas“, CNG) als Treibstoff zu nutzen. Das besteht hauptsächlich aus Methan, das aus unterirdischen Lagerstätten gefördert wird. Die Bio-Variante entsteht hingegen durch die Vergärung von Gülle, Lebensmittelabfällen und nachwachsenden Rohstoffen wie Mais und Gras. Wer nahezu lupenreines Bio-CNG tankt, und das kann man an fast allen CNG-Tankstellen in Deutschland, ist im Grunde genommen klimaneutral unterwegs – und spart an der Zapfsäule auch noch Geld: CNG ist deutlich preiswerter als Benzin und Diesel.

Das Problem: Man muss eine Zapfsäule finden. Und das wird immer schwieriger. CNG-Tankstellen waren noch nie üppig gesät. Doch nachdem die Stawag ihre Tankstelle Mitte des Jahres schloss und wenig später auch Aral die CNG-Zapfsäule direkt an der A4-Anschlussstelle Eschweiler stilllegte, bleiben im näheren Umland nur Tankstellen in Jülich und Düren, an denen man den Treibstoff noch tanken kann. Oder man fährt nach Belgien oder in die Niederlande. Wobei die CNG-Tankstelle in Eupen zuletzt auch schloss – allerdings nur vorübergehend und aus Wartungsgründen.

Von den bundesweit über 1000 Tankstellen sind aktuell nur noch knapp 790 geblieben. Tendenz eindeutig fallend. Die Gründe spiegeln die Veränderungen auf dem Markt wider. Letztlich geht es wenig überraschend um Geld, um Subventionen, Steuervergünstigungen, sogenannte Flottengrenzwerte. Unter dem Strich steht: CNG-Fahrzeuge sind (fast) vom deutschen Markt verschwunden – und mit ihnen sukzessive die Tankstellen.

Nur rund 80.000 CNG-Fahrzeuge sind derzeit in Deutschland zugelassen – bei knapp 49 Millionen Pkw insgesamt. In besten Zeiten waren es über 100.000. Von Januar bis Juli 2023 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt gerade mal 1000 CNG-Fahrzeuge neu zugelassen, gut 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Valide Zahlen für einzelne Kommunen oder Kreise gibt es nicht. Bricht man allerdings die bundesweiten Zahlen auf die Städteregion herunter, so wären hier derzeit knapp 500 Pkw mit CNG-Antrieb unterwegs.

Die Autos waren zwar immer schon ein Nischen-Produkt. Doch es ist gar nicht so lange her, da knüpften die Hersteller große Erwartungen an sie. Noch 2018 startete VW eine regelrechte CNG-Offensive. In dem Jahr wurden in Deutschland 10.800 Erdgas-Pkw verkauft, dreimal so viele wie im Vorjahr. Das Tankstellennetz sollte bis 2026 bundesweit verdoppelt werden.

Heike Keutmann und Heinz Neuenstein haben ihren Audi A3 vor allem aus ökologischen Gründen gekauft. Denn der läuft auf Bio-CNG – wenn man denn eine Tankstelle findet. Foto: MHA/Harald Krömer

Davon ist nichts geblieben. Alle Hersteller haben mittlerweile den Gasbetrieb aus ihrem Programm gestrichen. Es gibt keine neuen Modelle mehr. Die Hersteller setzen voll und ganz auf die Elektromobilität; die staatlichen Fördergelder tragen zu dieser Strategie bei. Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, beklagt, in der Politik sei im Verkehrssektor „eine klare Bevorzugung von Elektro- und Hybridanteilen zu erkennen, weshalb auch die Industrie vorrangig auf diese Technologien setzt.“ Der Verband gibt der Politik die Schuld am Sterben der CNG-Fahrzeuge.

Infos Was CNG von LPG unterscheidet An deutschen Tankstellen sind verschiedene Gasarten erhältlich. Das komprimierte Erdgas, also CNG, ist dabei von Flüssiggas (LPG, auch Autogas genannt) zu unterscheiden, das als Nebenprodukt und Gemisch aus Propan und Butan bei der Förderung und Verarbeitung von Rohöl anfällt. Laut ADAC fahren rund 400.000 Pkw in Deutschland mit Autogas. Entsprechend größer ist die Dichte an LPG-Tankstellen, die dürften auch in näherer Zukunft nicht knapp werden. Einen Überblick über noch verfügbare CNG-Tankstellen gibt es online unter www.gibgas.de/Tankstellen.

Eine Entwicklung mit Folgen: Wo immer weniger Fahrzeuge unterwegs sind, die CNG tanken, lohnen sich auch die CNG-Tankstellen nicht mehr. Beispiel Stawag: Die gab zur Begründung der Schließung ihre Tankstelle an, die Menge des abgegebenen Kraftstoffs sei von 2011 bis 2022 um 40 Prozent gesunken. Außerdem sei die Anlage in die Jahre gekommen. Eine Erneuerung hätte Investitionen in einem „hohen sechsstelligen Bereich“ notwendig gemacht. Geld, dass die Stawag lieber in die Installation von drei Hochleistungsladestationen für E-Autos investierte.

Beispiel Eschweiler: Die dortige CNG-Tankstelle gehörte zu den 40 von insgesamt 120, die der Aral-Konzern geschlossen hat, weil er mit seinem Kooperationspartner und Gaslieferanten Eon Gas Mobil keine Einigung erzielen konnte, um die Zapfsäulen wirtschaftlich weiterbetreiben zu können.

Heike Keutmann, Heinz Neuenstein und ihr Nachbar Hagen Leuschner, der mit seinem vor anderthalb Jahren gekauften Seat Leon TGI ebenfalls betroffen ist, kennen die Diskussion. Die Schließung der Tankstellen bei der Stawag an der Lombardenstraße und an der Rue de Wattrelos in Eschweiler hat sie hart getroffen. Ihnen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als die Tankstelle an der Großen Rurstraße in Jülich anzusteuern, um dort Bio-CNG zu laden. Für Neuenstein, der in der Stadt arbeitet, ist das kein großer Umweg, Leuschner hingegen muss extra hinfahren. Bei längeren Strecken ist für sie vorausschauendes Fahren angesagt, auch wenn ihre Autos bivalent sind und auf „normalem“ Sprit fahren könnten. Bei Neuenstein passen immerhin 50 Liter in den Zusatztank, bei Leuschner hingegen nur zehn.

Auch Leuschner hat seinen Wagen vor allem aus ökologischen Gründen gekauft. Die Öko-Bilanz der E-Autos sieht er im Vergleich zu CNG-Fahrzeugen kritisch. Den Preis sowieso. „Mit dem Seat kann ich unseren Wohnwagen ziehen. Wissen Sie, was ein entsprechendes E-Auto kosten würde?“

Auch Keutmann und Neuenstein sind von der Elektro-Alternative nicht überzeugt. Wenn sie aber irgendwann kein Bio-CNG mehr „in einem vertretbaren Umkreis“ bekommen, würden sie mit „großen Bauschmerzen“ auf ein kleines E-Auto umsteigen. Noch allerdings haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben. „Gerade für Lkw ist Bio-CNG höchst interessant“, sagen sie. So hat die Zuckerfabrik von Pfeifer & Langen in Jülich gerade den ersten biogasbetriebenen Lkw in Betrieb genommen.