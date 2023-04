Neues Heizungsgesetz : Warum es Hoffnung im Heizungskeller gibt

Gas- und Ölheizungen sind in 75 Prozent der Gebäude verbaut. Foto: dpa/Jan Woitas

Analyse Aachen Die Gas- und Ölbrenner müssen wegen der Heizungspläne der Ampel-Regierung aus den rund 32 Millionen betroffenen Wohnungen raus. Wir erläutern, warum es trotzdem Hoffnung im Heizungskeller gibt.

Kein Thema treibt Deutschlands Hauseigentümer derzeit so sehr um wie die Heizungspläne der Ampel-Regierung. Klar ist: Die Gas- und Ölbrenner müssen raus. Betroffen sind etwa 32 Millionen Wohnungen. Klar ist aber auch: Obwohl der Austausch schon ab 2024 gesetzlich vorgeschrieben wird, besteht kein Grund zur Panik. Wir erläutern, warum es Hoffnung im Heizungskeller gibt.

Was will die Ampel-Regierung?

Deutschland hat sich dazu verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Insofern muss die Ampel-Regierung dafür sorgen, dass der Einsatz fossiler Energieträger beim Heizen bis dahin beendet wird. Da Heizungen in der Regel rund 20 Jahre in Betrieb bleiben, ist es also richtig, wenn die Politik jetzt endlich Druck macht. Es wäre besser gewesen, wenn die Vorgänger-Regierungen damit schon begonnen hätten.

Welche Fehler wurden gemacht?

Das federführende Wirtschaftsministerium hat das Aus für Gas- und Ölheizungen ab 2024 angekündigt, ohne klar zu sagen, welche Alternativen es gibt und wie die Förderung aussieht. Die Vorgabe, dass neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, sorgt seit Monaten für einen Nachfrageboom bei Wärmepumpen. Diese Geräte stehen aber noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Es fehlt zudem an Handwerkern, die sie installieren können. Und schließlich gibt es nicht genügend Energiefachleute, die prüfen können, ob Wärmepumpen bei älteren Häusern überhaupt sinnvoll sind.

Wie sehen die Folgen aus?

Verbraucherschützer sprechen von einem überhitzten Markt. Während Wärmepumpen für Einfamilienreihenhäuser vor einem Jahr inklusive Installation für rund 20.000 Euro zu haben waren, liegen die Kosten inzwischen bei 40.000 Euro und mehr. Jürgen Leppig vom Energieberaterverband GIH erwartet, dass sich der Markt wieder dreht, weil die Hersteller ihre Produktion stark ausweiten. „Wir werden in zwei Jahren bei Wärmepumpen ein Überangebot und sinkende Preise haben“, so Leppig. Er rät davon ab, noch in diesem Jahr eine neue Gas- oder Ölheizung einzubauen, weil die Kosten des fossilen Brennstoffs in den nächsten 20 Jahren durch die CO 2 -Bepreisung stark steigen werden.

Welche Öl- und Gasheizungen müssen wann raus?

Sofort raus müssen nur bestehende Heizkessel, die älter sind als 30 Jahre. Für jüngere, funktionierende Öl- und Gasheizungen gibt es keine Austauschpflicht. Liegt eine Störung vor, sind Reparaturen erlaubt. Gehen alte Anlagen irreparabel kaputt, darf wieder ein (gebrauchter) Öl- oder Gaskessel eingebaut werden – zum Beispiel, um Lieferengpässe bei Wärmepumpen zu überbrücken. Die Hauseigentümer haben dann drei Jahre Zeit, um die neuen Vorgaben zu erfüllen.

Welche Ausnahmen gibt es?

Eigentümer, die älter als 80 Jahre sind, werden von der Umtauschpflicht befreit. Erst wenn deren Haus vererbt oder verkauft wird, muss die alte Heizung raus. Die Übergangsfrist beträgt zwei Jahre. Eine Härtefallregelung soll zudem greifen, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, wenn also der Wert des Gebäudes und die Höhe der notwendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Gibt es Alternativen zur Wärmepumpe?

Ganz im Sinne der FDP soll auch beim Heizen Technologieoffenheit gelten. Entscheidend ist, dass die 65-Prozent-Vorgabe erfüllt wird. Erlaubt sind zum Beispiel Heizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Experten wie Felix Doucet vom Competence Center für Erneuerbare Energie und Energie-Effizienz in Hamburg halten es allerdings für Unfug, Wasserstoff zum Heizen einzusetzen. „Der Strombedarf zur Herstellung vom grünen Wasserstoff liegt erheblich höher als die später vom Wasserstoff bereitgestellte Wärme zum Heizen“, sagt Doucet.

Welche Alternativen sind denn sinnvoll?

Sinnvoll kann eine Hybridheizung sein, also eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasheizung. Der fossile Wärmeerzeuger springt nur an besonders kalten Tagen an. Weitere Optionen sind der Anschluss an ein Wärmenetz, eine Biomasseheizung, eine Stromdirektheizung und eine Solarthermieanlage, sofern der Wärmebedarf eines Gebäudes damit gedeckt werden kann. Hauseigentümer sollten sich beraten lassen, zum Beispiel von den regionalen Verbraucherzentralen.

Info Die Heizungen der Deutschen In Deutschland gibt es etwa 43 Millionen Wohnungen in knapp 21 Millionen Gebäuden. Mit einem Anteil von fast 75 Prozent liegen Gas- und Ölheizungen klar vorne. Da die Anlagen im Schnitt etwa 18 Jahre alt sind, ergibt sich ein großer Erneuerungsbedarf. Etwa 40 Prozent aller CO 2 -Emissionen entstehen in Deutschland derzeit durch die Bereitstellung von Warmwasser und Raumwärme für Gebäude.

Welche Förderung gibt es?

Der Einbau von Wärmepumpen wird bereits jetzt mit bis zu 40 Prozent der Investitionskosten gefördert. Unklar ist allerdings noch, wie sich die staatlichen Hilfen im neuen Heizungsgesetz verändern und ob bereits erteilte Zuwendungsbescheide angepasst werden. Ramona Pop vom Verbraucherzentrale Bundesverband fordert, Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen gezielt zu fördern, um den Heizungsaustausch zu ermöglichen. Bislang spielt das Einkommen der Eigentümer keine Rolle. Denkbar wären Zuschüsse, die versteuert werden müssen, so dass Besserverdiener weniger als Geringverdiener profitieren.

Können Vermieter die Kosten auf die Mieter umlegen?