Corona und Kinderbetreuung : Warum Eltern bei Verdachtsfällen geduldig sein müssen

Sollten Kita-Gruppen schon geschlossen werden, wenn nur ein Verdachtsfall auf Corona besteht? Diese Frage stellen sich angesichts steigender Zahlen viele besorgte Eltern. Foto: dpa/Jens Büttner

Aachen Wenn es in einer Kita-Gruppe oder Schulklasse einen Corona-Verdachtsfall gibt, dann ist die Aufregung bei allen Beteiligten oft groß. Denn erst, wenn ein positives Ergebnis vorliegt, kann das Gesundheitsamt tätig werden. Warum das so ist und was das für Eltern bedeutet, haben wir in einem Fragen-Antwort-Stück zusammengetragen.