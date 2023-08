Auf den Spuren Karls des Großen : Warum ein Aachener 6200 Kilometer zu Fuß nach Jerusalem geht

Der Tempelberg in Jerusalem mit dem Felsendom (Mitte) und der al-Aqsa-Moschee (rechts). Hierhin zog es den Aachener Frieder C. Löhrer - zu Fuß. Foto: Oded Balilty

Aachen 6200 Kilometer zu Fuß nach Jerusalem, in 181 Tagesetappen: Diesen Weg hat der Aachener Frieder C. Löhrer auf sich genommen. Die Gründe haben ein bisschen mit Karl dem Großen und viel mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun.

Von Heiner Hautermans

Wertschätzung - das ist das Wort, das in alle Kapitel von Frieder C. Löhrers Leben passt. Es sind viele Kapitel. Vor allem aber hat er Respekt vor Menschen, ganz gleich, welche Weltanschauung sie haben oder welcher Religion sie angehören.

Der 67-jährige Aachener hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt. 2020 hat er einen gänzlich neuen Weg eingeschlagen, er ist zu Fuß von Aachen nach Jerusalem gegangen, 6200 Kilometer weit. Seine Erlebnisse in den 181 Tagesetappen hat er emotional und sehr detailgenau zu Papier gebracht, zusammen auf mehr als 1000 eng beschriebenen Seiten in zwei Bänden: Reise nach Jerusalem. Dabei ist für die 7500 Bilder, die er auf seinem Pilgerweg gemacht hat, in diesem dicken, 1,6 Kilogramm schweren Druckwerk nicht einmal Platz: Sie können nur per QR-Code heruntergeladen werden.

Wie kommt es, dass ein Mann im fortgeschrittenen Alter, der in Spitzenpositionen beispielsweise in so unterschiedlichen Unternehmen wie dem Leuchtenproduzenten Zumtobel, dem Brillenhersteller Rodenstock, dem Edelmöbel-Konzern Rolf Benz oder dem TV-Hersteller Loewe tätig gewesen ist, eine derartige Kehrtwende macht? Und „von Pontius zu Pilatus geht, von A bis O“, wie er es selbst im Einband seines Buchs formuliert. Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick in seinen Lebenslauf.

1956 in einem musischen Elternhaus geboren, besuchte er nach der Volksschule Gerlachstraße das Kaiser-Karls-Gymnasium, wurde dort durch „hervorragende Lehrer“ an Lukas-Passion, „Bilder einer Ausstellung“, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ovid oder Thukydides und das analytische Denken herangeführt: „Die ganze Reise nach Jerusalem wäre ohne das KKG nicht oder anders gewesen.“

Eigentlich schien sein Leben auf eine Karriere als Musiker hinauszulaufen. Er lernte vier Instrumente: Flöte, Klavier, Cello, später Orgel und studierte Komposition. „Mein Vater hat im Aachener Domchor gesungen, sein Vater hat im Aachener Domchor gesungen, ich habe im Aachener Domchor gesungen. Es gab also eine gewisse musikalische Tradition.“ Der junge Löhrer hatte Talent, seine Kompositionen wurden in der Annakirche in Aachen aufgeführt - gemeinsam mit denen von Karlheinz Stockhausen.

Eine schwere Krankheit des Vaters veränderte Löhrers Leben. „Er überlebte durch die Herz-Lungen-Maschine, da stand ich kurz vor dem Abi. Mit meiner Musik konnte ich bei ihm nichts bewirken“, erklärt er seinen Richtungswechsel. Löhrer wollte Maschinen bauen wie die, die seinen Vater am Leben hielten, erlernte das an der RWTH Aachen. Sein Studium finanzierte er als angestellter Organist in einer Kirchengemeinde, sein Berufsleben begann er beim Industriekonzern Thyssen. Vor etwa 15 Jahren schon bezeichnete ihn das „Handelsblatt“ als den „Mann mit den zwei Seelen“. Zu dieser Zeit lebte er den „Spagat auf der einen Seite als Manager und Maschinenbauer und auf der anderen Seite als passionierter Musiker und Komponist“.

Irgendwann kam aber der Knick in der Karriere: „Ich habe mich verhoben und ich wurde verhoben. Habe blauäugig vertraut, mein Fehler. Habe falsch eingeschätzt, mein Fehler. Ohnmächtig, hilflos. Schwere Depression.“ Die Klinik lag am Wald, die Erinnerung an unzählige Wanderungen mit seinem Großvater im Aachener Wald wurden wieder wach. „Zurück in die Zukunft.“ Zuerst nach Santiago de Compostela, später nach Jerusalem. Auf die Idee gebracht hat ihn ein Blick in die Vergangenheit.

Am Ziel: Frieder C. Löhrer und seine Frau Susanne. Foto: Frieder C. Löhrer

„Tatsächlich war es Karl der Große, der mich inspiriert hat und schon von klein auf begleitete. Er dominiert alles in Aachen. Auf sein gleichnamiges Gymnasium bin ich gegangen, auf seinen Stuhl im Dom habe ich mich als kleiner Bub gesetzt und in seine Gestaltungskraft habe ich mich hineingedacht.“ Dieser Karl - zu seiner Zeit der mächtigste Christ im Okzident - habe seinen Vertrauten und Dolmetscher Isaak („der erste in deutschen Landen namentlich erwähnte Jude“) zum Kalifen von Bagdad, Hārūn ar-Raschīd, dem mächtigsten Muslim im Orient, gesandt. Kommunikation auf Augenhöhe sei das gewesen, meint Frieder C. Löhrer. Isaak brachte als Geschenk den (angeblich weißen) indischen Elefanten Abul Abbas nach Aachen, der die gefährliche Reise noch acht Jahre überlebte. „Obendrauf baute Karl in Aachen seine Kirche nach dem Abbild des himmlischen Jerusalems, als ein Oktogon. Und in Jerusalem war 691 der erste muslimische Sakralbau fertiggestellt worden, ebenfalls als ein Oktogon. Das Ziel meiner Reise.“

So machte sich Löhrer, inzwischen in Dortmund lebend, von Juli 2020 bis April 2022 in 181 Etappen auf den Weg von Aachen nach Jerusalem - zu dem „ersehnten Ziel, der spirituellen Wurzel der abrahamitischen Religionen, zu den nur alle 33 Jahre gleichzeitigen Feiern Pessach, Ostern und Ramadan“. Seine Gedanken in einer „alten Tradition als römischer Brückenbauer“ hielt er in einem Reisetagebuch fest, täglich unter einem neuen Thema, und die sind ihm längst nicht ausgegangen.