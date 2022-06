Acht Wochen Wartezeit : Warum die Terminvergabe beim Aachener Bürgerservice dauert

Update Aachen Passangelegenheiten, Zensus, Zuzug von Geflüchteten – die Gründe, warum die Terminvergabe beim Bürgerservice der Stadt Aachen extrem lange dauert, sind vielfältig.

Die langen Wartezeiten beim Bürgerservice von bis zu acht Wochen für einen Termin sorgen für Unverständnis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Die deutlich erhöhten Vorlaufzeiten für Termine seien jedoch kein Aachener Phänomen, sondern können derzeit bundesweit – teilweise in noch gravierenderem Ausmaß – festgestellt werden, so das städtische Presseamt der Stadt Aachen .

Die Gründe für die Verzögerungen sind vielfältig. So hat die Bundesdruckerei, die für die Herstellung der Pässe und Ausweise zuständig ist, angegeben, dass die aktuell anstehende Reisezeit, das erhöhte Reiseaufkommen aufgrund der Corona-Lockerungen und mehr Fernreisen Gründe für das immense Aufkommen an Anträgen sind. Zudem hätten während Corona viele nicht auf die Gültigkeit ihrer Dokumente geachtet, da man nichts unternehmen bzw. nicht reisen konnte. Das erklärt eine hohe Anzahl kurzfristiger Passanträge.

Deutlich mehr Umzüge in Aachen konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerservice der Stadt nicht feststellen. Aber in Aachen sind viele Geflüchtete angekommen, die angemeldet werden müssen. Derzeit hat der Bürgerservice bereits mehr als 1000 Geflüchtete angemeldet. Dabei dauert ein Termin ungefähr 15 Minuten – was erklärt, warum dies so viel Kapazität bindet.