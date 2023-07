Aachener Baugeschichte : Warum die Altstadt eigentlich neu ist

Dombaumeister Jan Richarz vor dem Haus des ehemaligen Stadtkonservators Leo Hugot am Hof in Aachen: Schon die regelmäßigen Fugen verraten Jan Richarz, dass das Haus mit altem Material neu aufgebaut wurde. Foto: Andreas Steindl

Aachen Eine Altstadt ist alt, so viel ist klar. In Aachen ist des komplizierter. Wie Dombaumeister Jan Richarz in seiner preisgekrönten Dissertation zeigt, stammt ein Teil der Altstadt aus den 70er Jahren. Wie das?

Dass nicht alles ist, wie es scheint, ist eine Binsenweisheit, die sich auf vieles anwenden lässt. Dass aber auch die Aachener Innenstadt nicht das ist, was sie vorgibt zu sein, dass ihr „Altstadt-Antlitz“ aus den 70er Jahren stammt, alte Bürgerhäuser nach dem Krieg an ganz anderer Stelle wiederauferstanden, dass ganze Straßenzüge „wanderten“, dass Häuser der Peterstraße und der Promenadenstraße an die Jakobstraße wanderten, das frühere Couven-Museum zum Lousberg, das hat in ganzer Tragweite zum ersten Mal der neue Dombaumeister Jan Richarz zusammengetragen. Vieles, was Touristen und auch Aachener wie selbstverständlich als historisch betrachten, ist in Wahrheit das Ergebnis einer Planung, die unter Bauhistorikern das „Aachener Modell“ heißt.

In seiner 540-seitigen Dissertation „Aachen – Wiederaufbau: Rekonstruktion durch Translozierung“ beschreibt und analysiert er die Translozierungen in Aachen, also Gebäudeversetzungen. Jetzt ist Jan Richarz für diese Puzzlearbeit mit dem mit 10.000 Euro dotierten Paul-Clemen-Preis des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) ausgezeichnet worden.

Mehr als 50 Gebäude

Es ist ein Mammutwerk, das Jan Richarz bereits 2019 beendet hat, 2020 hat er seine Dissertation verteidigt, 2021 veröffentlicht (sie ist frei zugänglich im Internet herunterladbar) und 2022 wurde ihm der Preis angetragen. Dass jetzt, vier Jahre später, die Preisverleihung in Bonn stattfindet, „hatte ganz einfach mit Terminschwierigkeiten zu tun, erstmal mussten wir die Heiligtumsfahrt hinter uns bringen“, sagt Richarz.

Das Thema der Translozierung mag sich nach einem Nischen-Thema anhören. Wer aber einmal mit einem aufmerksamen Blick auf die Häuserfronten durch Aachen gegangen ist, sieht die Tragweite. Mehr als 50 Gebäude sind in der Innenstadt rund um Rathaus und Dom umgesetzt worden. „Meines Wissens hat keine Stadt so viele Häuser versetzt wie Aachen. Es ist ein großes Forschungsgebiet“, sagt Jan Richarz.

Alles nur Fassade? Die Altstadt – alles Fake? Aber so einfach ist es nicht! Tatsächlich wurden diese Häuser, die nach 18. und 19. Jahrhundert aussehen, erst um 1970 gebaut. Die alten Ziegel und Blausteinelemente, die Dekors und Schlusssteine hatte man nach dem Krieg gerettet, in Lagerhallen, in der Aula Carolina oder auf Außengeländen an der Liebigstraße gelagert und später nach dem ersten nötigen Wiederaufbau überlegt, wo man sie einbauen kann, um das Stadtbild positiv zu verändern. Den Aachenern ihre Stadt zurückzugeben, das war der Plan.

Sehen kann man diese Versetzungen, wenn man sich auf einen kleinen Rundgang mit dem Dombaumeister begibt: Aus seinem Büro am Klosterplatz biegt er links in Richtung Klostergasse und dann in die Jakobstraße ab. Hier ist eine ganze Straßenflucht, die den Krieg überdauert hat, in den 60ern abgerissen worden, um das Stadtbild zu verbessern und die Jakobstraße zu verbreitern – ja, man wollte eine Stadt, in die die Autos fahren konnten! Um die neue breitere Straßenflucht aufzubauen, bekam das Haus „Ejjene Keiser Karl“ an der Ecke einen Laubengang, dahinter springen die ersten Häuser der Jakobstraße deutlich zurück. Diese Häuser bestehen aus Ziegelsteinen mit Fensterrahmungen in Blaustein. Für Aachener ein vertrautes Bild, das an die Couven-Zeit erinnern sollte. Tatsächlich sind diese Häuser aber alle aus den 70er Jahren. „Um das zu erkennen, muss man nur die Häuser von der Seite oder von hinten anschauen“, erklärt Richarz. Hinter den barocken Fassaden wurden Häuser aus Kalk-Sandstein angebaut. An den Seiten der Gebäude lässt sich erkennen, dass die hohen Fenster und Türen nicht unbedingt den Geschossen entsprechen. Ein weiteres Indiz für den Neuaufbau ist die akkurate Anordnung der Ziegelsteine an den historischen Fassaden: Die Fugen wirken wie mit dem Lineal gezogen. „Bei einem Haus aus dem 18. Jahrhundert wäre das anders“, sagt Jan Richarz.

Besondere Situation in Aachen

Wenn man über die zahlreichen Umsetzungen in Aachen spricht, kommt man um einen nicht herum: Leo Hugot, der Vor-Vor-Vorgänger von Jan Richarz, Architekt, der außerdem seit 1969 Stadtkonservator, später Dombaumeister war. „Durch dessen Nachlass wurde mir erst bewusst, wie besonders die Situation in Aachen ist“, sagt Jan Richarz. Leo Hugot hat ebenso wie der damalige Baudezernent Wilhelm Fischer die Translozierungen in Aachen vorangetrieben: Ziel war es, die stark beschädigte Altstadt auf eine Art wiederherzustellen, dass Identität und Historie bewahrt, aber die Aufenthaltsqualität durch schön angelegte Plätze erhöht wird. Trotzdem sollte – aber erst auf den zweiten Blick - sichtbar bleiben, was alt und was neu ist. Alte Fassade mit moderner Bauweise zu kombinieren und sich aus den Trümmerteilen eine schöne Stadt zurechtzupuzzeln, schien das Mittel der Wahl, was auch die Denkmalpflege zu jener Zeit befürwortete. „Heute steht man der Translozierung ziemlich kritisch gegenüber. Es ist nur wenig Originales dabei, noch nicht einmal die Verortung“, erklärt der Dombaumeister.

Dass Aachen so viel mit den alten Bauteilen „gespielt“ hat, hat einerseits mit der großen Kriegszerstörung zu tun, andererseits aber auch mit dem Zustand einiger Stadtviertel, wie rund um Jakobstraße, Kockerellstraße, aber auch das Viertel um die Rosstraße: „Man nannte sie offen ‚verkrautete Wohngegenden‘, es waren die Slums der Stadt. Für die Sanierungen wurden die ärmeren Leute in andere Wohnungen umgesiedelt. Man kann das schon sozialen Darwinismus nennen“, sagt Richarz.

Beispiele für Stadtgestaltung mit Hilfe alter Gebäude oder ganze Umsetzungen gibt es viele in Aachen. Der Augustinerplatz hinter der Jakobstraße ist im Zuge der 70er Jahre neu entstanden, öffnet sich in Richtung Uni-Viertel. Der Platz ist umringt von mehrgeschossigen 70er-Jahre-Wohnhäusern. Das Hauptgebäude, auf das sich der ganze Platz bezieht, ist aber ein klassizistischer Bau mit antikisierendem Dreiecksgiebel, der ursprünglich am Ort der Hochschulbibliothek am Templergraben 79 stand und nun an den Platz der Wahl transloziert wurde.

Auch vom Markt in Richtung Krämergasse finden sich weitere Zeugnisse: Der Apfelbaum am Hühnerdieb, ein völlig neu gestaltetes Gebäude aus Trümmerresten, das Couven-Museum ist großteils rekonstruiert, das Gebäude rechts daneben, Hühnerdieb 17, auch hübsch aus Ziegeln mit Blaustein, alles 50er und 60er Jahre! Hier allerdings in der Besonderheit, dass ausnahmsweise das gesamte Haus aus Ziegeln besteht.

Man kommt zum Domkeller: Das ist doch eins der ältesten Häuser der Stadt, das ist doch bestimmt alles original… Nein, auch das nicht. Das Haus Hof 1 war in Teilen zerstört. Und da man jetzt eh neu anfing, hat man an der Fassade noch einiges, zum Beispiel die Fenster verändert. Wie übrigens der gesamte Hof, den man als alten Platz erlebt, von Hugot neu gestaltet wurde (sein eigenes Haus hat er hier auch mit Teilen eines Hauses aus der Eilfschornsteinstraße aufgebaut).

Kreuzstockfenster aus Beton

„Er hat ihn in einer fast theatralischen Art gestaltet“, sagt Jan Richarz dazu und meint damit die unterschiedlichen Ebenen und Höhensprünge, die Treppe, die antikisierende Säule, die den Raum zur Bühne machen. Beim Haus zur Rose (Fischmarkt und Spitzgässchen) schossen die Planer ein wenig über das Ziel hinaus: Es hat zum Beispiel Kreuzstockfenster aus Beton (!) und daneben ein Seitenportal aus dem Jahr 1675 erhalten. Woher es stammt? Aus Jülich! Es wurde dort wohl nicht gebraucht.

Die Dissertation von Jan Richarz „Aachen – Wiederaufbau: Rekonstruktion durch Translozierung" ist frei zugänglich.

frei zugänglich. Auch wenn man Dissertation Jan Richarz googelt, wird man fündig. Jan Richarz wurde 1981 in Düren geboren und lebt heute mit seiner Familie in Stolberg. Seit Februar 2023 ist der Bauhistoriker in der Nachfolge von Helmut Maintz neuer Dombaumeister.

Es gibt viele Möglichkeiten, das „Aachener Modell“ zu kritisieren. Doch bei aller Kritik an dem Verfahren, ist sich Richarz sicher: „Die Stadt hat enorm gewonnen dadurch, auch wenn das heute kein Denkmalpfleger mehr so entscheiden würde“, sagt Richarz. In der Zeit sah man die Sache anders, es ging darum, nach dem Krieg wieder Identität zu stiften, eine Kontinuität nach dem Krieg zu schaffen. 1975 bekommt Leo Hugot für seine städtebauliche Gestaltung den Architekturpreis NRW des Bundes Deutscher Architekten (BDA).

Jan Richarz beschreibt die Translozierung in Aachen weder als Allheilmittel noch als Fehler, sondern als eine Möglichkeit der Stadtplanung, die man heute anders bewerten würde, die aber der zerstörten Stadt wieder ein Gesicht gegeben hat, das die Bewohner wiedererkannten, obwohl es so nie ausgesehen hat. Und nebenbei: Jan Richarz schreibt das in seiner Dissertation selbst für den baugeschichtlichen Laien spannend. (Man darf auch nur Bilder anschauen!).