Aachener Fachleute warnen : Warum der Fahrradhelm auf dem Spielplatz zur tödlichen Gefahr werden kann

Info

In der Stadt Aachen gibt es mehr als 240 Spielplätze. Manche sind schon in die Jahre gekommen und nicht mehr besonders ansprechend. Andere sind ganz neu oder runderneuert. In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit Themen rund um Spielplätze in Aachen. Wir fragen, wie sie geplant werden. Wir begleiten die Leute, die ihren Zustand kontrollieren. Wir befassen uns mit dem Thema Sicherheit. Wir fragen Kinder nach ihrer Meinung. Und wir erklären, was es mit Calisthenics auf sich hat.