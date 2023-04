Neues vom Singen : Warum der Chor Frameless mit Schirm probt

Gut beschirmt und gut bei Stimme: Der Chor Frameless probt mit Chorleiterin Tanja Raich (2.v.l.). Foto: Heike Lachmann

Serie Aachen 2019 gründete sich der Chor Frameless. Doch dann kam Corona. Jetzt wollen die 21 Sängerinnen und Sänger (neu) durchstarten.

Ganz oben in der dritten Etage der Musikschule der Stadt Aachen stehen 21 Männer und Frauen und halten Schirme in der Hand. Nein, das städtische Gebäude am Blücherplatz hat kein undichtes Dach. Es ist die Probe des Chores Frameless, die hier die Schirme erfordert. Denn der jüngste Chor von Vocalcoach Tanja Raich probt nicht nur die musikalische Gestaltung. Jeder Song hat von den Theaterpädagoginnen Miriam Jansen und Franziska Leminski auch ein choreografisches Bild bekommen. Und die wollen für das erste große Konzert des Chores nach der langen Corona-Pause natürlich ebenfalls geprobt werden.

Im September 2019 wurde der Chor gegründet – gar nicht auf Bestreben von Tanja Raich. „Sie haben mich überredet“, erinnert sie sich lachend. „Stimmt!“, bestätigt Michaela Spiekermann. „Ich habe sie so lange bearbeitet, bis sie ja sagte. Nach einigen Projekten mit ihr wollte ich unbedingt in einen Chor von ihr. Da gab es aber keinen Platz.“ So wurde kurzerhand ein neuer Chor ins Leben gerufen, der schnell durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf die jetzige Größe – 13 Frauen und acht Männer – anwuchs.

Doch kaum begonnen, musste die reguläre Probenarbeit schon wieder eingestellt werden. „Einen Auftritt mit vier Liedern hatten wir, dann kam Corona“, berichtet Klaus Offergeld von den Anfängen. „Lange Zeit war unsere Choradresse‚ Obstwiese an der Alten Vaalser Straße‘“, ergänzt Monika Steup-Thiemann. „Und wir sind tatsächlich über die Zeit auch zusammengewachsen“, findet Martina Luysberg. „Uns verbindet ein gleiches Lebensgefühl.“ 2021 konnte Frameless eine Lücke zwischen Singverbot und nächstem Lockdown für ein kleines Konzert nutzen, es gab ein paar Fensterkonzerte vor Seniorenheimen. Das Programm „Wetterwechsel“ ist aber streng genommen das erste abendfüllende Programm des Chores.

„Über die Coronazeit haben wir aber trotzdem erstaunlich viele Songs einstudiert“, überlegt Raich. Möglich war das, weil die Chorleiterin den Frameless-Mitgliedern jede Stimme als Datenspur einsingt, die dann schon mal „in Dauerschleife im Auto läuft, bis ich es kann“, wie Elke Bourgeret erzählt. Übrigens ist das keine reine Corona-Maßnahme. „Das war von Anfang an so geplant. Wir treffen uns nur alle zwei Wochen zur Chorprobe und dann möchte ich keine Töne studieren, sondern musikalisch arbeiten“, erläutert Raich.

Sie fordert also durchaus großen Einsatz von ihren Laien-Sängerinnen und Sängern. Denn neben den richtigen Tönen muss sich Frameless auch den Text und die richtigen Schritte, Drehungen und (Schirm-)Bewegungen einprägen. Viel davon zu Hause. Zumindest bei den Frauen wird durch die Lagen gewechselt, übernimmt zum Beispiel ein Mezzosopran eine Altpartie. Die fünf-, manchmal auch sechsstimmigen Pop-Arrangements von Raich zu Songs von The Police, Coldplay oder Ina Müller werden auswendig gesungen, auch wenn drei Wochen vorm Konzert noch der ein oder andere Spickzettel griffbereit in der Hosentasche wartet. Jede Stimme ist nur mit drei bis vier Singenden besetzt. „Aber wir wollten eben kein Chor sein, der sich an seinen schwarzen Mappen festhält“, meint Beate Coenen.

Infos „Wetterwechsel“ in der Freien evangelischen Gemeinde „Wetterwechsel“ heißt das erste abendfüllende Programm des Chore. Unter der Leitung von Tanja Raich präsentiert es der Chor am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Freien evangelischen Gemeinde in der Roermonder Straße 110. Christoph Eisenburger begleitet den Chor am Klavier, Luc Nelissen sorgt per Vocal-Percussion für den richtigen Beat. Ticketreservierung per Email an tickets@frameless-chor.de. Weitere Infos unter frameless-chor.de.

Lieber halten sie Schirme, schwingen in den Hüften, drehen sich um die eigene Achse – zumindest für ihr Konzert in der Freien evangelischen Gemeinde (siehe Info). Für den nächsten Kurz-Auftritt bei der Langen Nacht der Chöre während der Chorbiennale kann das schon wieder ganz anders aussehen. Denn natürlich: Der Name ist Programm. Niemand will sich hier in einen statischen Chor-Rahmen pressen lassen. Gesungen wird und zwar mit großer Freude. Das sind die einzigen zulässigen Festlegungen.