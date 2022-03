Neues Programm : Warum demnächst kleine Boxen an den Straßenlaternen hängen

Neue Sensoren in der Stadt: Rund um die Uhr werden Messwerte wie Temperatur, Lärmpegel, Luftfeuchtigkeit und -druck sowie Anzahl und Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge (Lkw oder Pkw) erfasst. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen In der Stadt Aachen werden in Kürze eine Vielzahl von Sensorboxen angebracht. Mit der großflächigen Echtzeitdatenerhebung soll in Zukunft so einiges besser werden.