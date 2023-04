Kaltlufttropfen : Warum das April-Wetter so unbeständig ist

Auf Regen folgen Sonne und Schnee. Das Wetter im April ist unberechenbar. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Aachen Das Wetter bleibt unbeständig. Bodo Friedrich von Eifelwetter macht ein wenig Hoffnung auf mehr Frühlingsgefühle am Wochenende. Aber es bleibt kompliziert.

Grau in grau mit Schauern, so präsentiert sich der April bislang überwiegend. Nach Frühling jedenfalls fühlt es sich nicht an. Bodo Friedrich, Betreiber von Eifelwetter gibt zu, dass nicht viel dazu einlädt, das schöne Gedicht von Eduard Mörike „Frühling lässt sein blaues Band; Wieder flattern durch die Lüfte“ zu zitieren. „Das Band ist eher grau“, sagt Friedrich. Und er kann auch direkt erklären, wer das Wetter kaputtgemacht hat: Ein Kaltlufttropfen trägt Schuld an der Misere.

Das bestätigt auch eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. „Diese Kaltlufttropfen eiern recht unvorhersehbar herum, sodass Vorhersagen für diese und kommende Woche auch sehr schwierig sind“, sagte die Expertin im Gespräch mit unserer Zeitung. Friedrich vergleicht es mit einem Fettauge auf einer Suppe, von dem man auch nicht wisse, wo es hintreibt.

Dieser Kaltlufttropfen ist ein Höhentief, also sehr kalte Luft, die aber nicht am Boden, sondern in der Höhe ist. Dieser gemeine Kaltlufttropfen kann sogar Schnee mit sich bringen. Sowohl die Meteorologin vom DWD als auch Bodo Friedrich von der privaten Wetterstation betonen, dass beispielsweise in der Eifel im Laufe der Woche Schneeflocken fallen könnten.

Über Skandinavien gibt es aber ein Hochdruckgebiet, das in unsere Region zieht. „Dienstag und Mittwoch könnte es ein bisschen weniger grau sein als am Montag“, sagte Friedrich. Auch der DWD geht davon aus, dass es nicht komplett grau und trüb sein wird. „Aber so richtig viel wird die Region von dem Hochdruckgebiet noch nicht haben“, sagte die Meteorologin. Schließlich ist ja die unberechenbare Kaltfront auch noch da. Der DWD will sich deshalb auch noch nicht zu einer Prognose für das Wochenende hinreißen lassen. „Das ist wie ein Blick in die Glaskugel.“ Typisches Aprilwetter eben, der April macht ja bekanntlich, was er will.

Bodo Friedrich betreibt den privaten Wetterdienst Eifelwetter und wünscht sich ebenfalls sonnige Tage wie den auf dem Foto. Foto: Andreas Gabbert

Friedrich zeigt sich optimistischer: Dienstag und Mittwoch könne es bis zu 15 Grad warm im Raum Aachen werden. Am Donnerstag rechnet er mit einem Besuch des Kaltlufttropfens in der Region. Für den Tag sieht sein Modell auch die Schneeflocken in der Eifel und Temperaturen von lediglich sechs Grad im Bergland. „Für das Wochenende zeigen die Wettermodelle aber bessere Aussichten, im Raum Aachen können die Temperaturen auf 19 Grad klettern“, sagte Friedrich. In der Eifel rechnet er für Samstag und Sonntag auch mit immerhin 14 Grad. „Die Sonne wird sich zeigen, aber man muss dennoch mit vereinzelten Regentropfen rechnen.“

Der DWD will sich noch nicht so festlegen, weil ein sehr ungünstiges Wettermodell mehr Regen für das Wochenende prognostiziert. DWD und Friedrich sehen aber in jedem Fall sinkende Temperaturen für kommende Woche. „Es schreit noch nicht nach Frühling“, sagte die DWD-Meteorologin. „Wir müssen wohl auf den Mai warten.“ Bis dahin gilt folgende Wetter-Weisheit: Gehst du im April bei Sonne aus, lass nie den Regenschirm zu Haus.

Klar sei jedenfalls jetzt schon, dass der April zu nass ist. „Die Niederschlagsmenge für den Monat haben wir jetzt schon erreicht“, sagte die DWD-Meteorologin. Ob er auch zu kalt werden wird, verglichen mit dem Temperaturmittel, werde sich noch zeigen. „Wenn die zweite Monatshälfte keine höheren Temperaturen mit sich bringt, sieht es aber danach aus, dass der April auch zu kalt gewesen sein wird.“