Stadt Aachen und Regionetz antworten (Teil 2) : Warum 1200 Baustellen im Jahr unter Vollsperrung laufen müssen

Stadt Aachen und Regionetz antworten (Teil 1) : 3500 Baustellen auf Aachens Straßen pro Jahr – muss das wirklich sein? Baustellen in Aachen – so weit das Auge reicht. Warum sind es so viele? Wer hat das unter Kontrolle? Und was ist, wenn künftig auch noch die A544 vollgesperrt wird? Viele Fragen, hier die Antworten der Stadt und Regionetz.