Alemannia Aachen : Warnhinweis in eigener Sache

Steinbach/Aachen Alemannia verliert klar 1:4 bei Steinbach Haiger. Eine Halbzeit lang ist das Team deutlich unterlegen. Sorgen um Uli Bapoh.

Tagsüber wurde die Dauerkarten-Zahl der letzten Saison von 4202 übertroffen. Inzwischen haben sich 4604 Aachener eine Dauerkarte (plus 3207 verkaufte Tickets für das Auftaktspiel) geholt. Abends spielte die Mannschaft beim TSV Steinbach Haiger, und die Partie am Mittwoch war ein ziemlicher Dämpfer: Alemannia Aachen verlor mit 1:4.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gäste deutlich unterlegen. „Wir waren in allen Belangen unterlegen, hatten keinen Zugriff, kein gutes Positionsspiel, kaum Chancen, keine Intensität, das war zu wenig“, war Trainer Helge Hohl unzufrieden mit dem Durchgang.

Die Vizemeister der Regionalliga Südwest hätten schon nach wenigen Sekunden in Führung gehen können, Mittelstürmer Arif Güclü köpfte eine Freistoßflanke von der rechten Seite an den Pfosten. Die Partie kam schnell auf Touren. Dustin Willms konnte aus spitzem Winkel Steinbachs Keeper David Nreca-Bisinger nicht überwinden, ein paar Sekunden später flog ein Fernschuss von Uli Bapoh am Tor vorbei (6.).

Der 29-Jährige war auch an der nächsten Szene beteiligt. Uli Bapoh nahm ihm den Ball ab, machte sich auf in Richtung Strafraum und wurde heftig gefoult. Alemannia zentraler Mittelfeldspieler musste humpelnd gegen Julian Schwermann ausgewechselt werden (31.), weitere Untersuchungen an seinem umgeknickten Fuß stehen an. Den folgenden Freistoß jagte Anton Heinz knapp übers Tor. Der Neuzugang prüfte auch zwei Minuten Steinbachs Keeper mit einem ruhenden Ball. Auf der anderen Seite holte Güclü wieder aus, sein Schuss aus etwa 18 Metern klatschte erneut an den Pfosten (36.).