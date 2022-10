Forscher der RWTH : Wann könnte das nächste große Erdbeben die Aachener Region treffen?

In diesem Graben hinter Eilendorf finden sich Spuren längst vergangener Erdbeben. RWTH- Geologe Jochen Hürtgen wertet sie aus. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Um die Erdbebenwahrscheinlichkeit genauer zu untersuchen, wühlen Forscher der RWTH derzeit hinter Eilendorf in der Erde.

Auf einer Wiese gleich hinter Eilendorf, ungefähr am Stolberger Friedhof Buschmühle, hat ein kleiner Bagger tagelang gebuddelt und zwei ziemlich tiefe Gräben ausgehoben. An der Sebastianusstraße wird kein Wasserrohrbruch repariert und auch keine neue Leitung gezogen. Hier sind die Erdbebenforscher der RWTH Aachen längst vergangenen Erdbeben auf der Spur.

Mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung hoffen die beiden Projektleiter, Professor Klaus Reicherter und Dr. Jochen Hürtgen vom Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken, Prognosen für die Zukunft leichter erstellen zu können.

In der Vergangenheit, das wissen die Fachleute, hat es in der Region starke Erdbeben gegeben. Diese Beben hatten geologische Auswirkungen, sie haben Erdschichten bewegt. „Und nach diesen Effekten suchen wir an der Oberfläche“, erläutert Hürtgen. Mit lehmigem Schuhwerk steht er an diesem Nachmittag ziemlich zufrieden zwischen den beiden gut zweieinhalb Meter tiefen Gräben. In jedem Schurf, wie die Fachleute das nennen, haben er und seine Kollegen deutliche Hinweise auf mindestens zwei große Erdbeben gefunden – Erdbeben, die das Zeug haben, schwere Schäden anzurichten.

Natürlich haben die Forscher nicht ins Blaue hinein gesucht. Dort an der Grenze von Aachen und Stolberg verläuft die sogenannte Feldbiss-Störung, ein großer tektonischer Bruch in der Niederrheinischen Bucht. Diese Verwerfung hat auf der Wiese bei Eilendorf nun einige ihrer Geheimnisse preisgegeben.

„Sehen Sie hier“, sagt Hürtgen, „hier haben wir ein dickes Paket an Lösslehm, darunter befinden sich größere Lagen mit Sandsteinfragmenten. Die sind deutlich älter.“ An einer Stelle unten im Graben aber verspringen diese Schichten plötzlich um gut einen Meter. Das ist sogar für den Laien deutlich zu erkennen. Dort haben sich also Schichten vor langer Zeit gegeneinander bewegt und verschoben. Gewaltige Kräfte müssen dort am Werk gewesen sein.

Hier hat sich was verschoben: In den Wänden des Grabens finden sich deutliche Überreste vergangener großer Erdbeben. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Erdbebenforscher sind derzeit dabei, die Spuren in den Grabenwänden genau zu vermessen und zu markieren. Nun werden zahlreiche Proben entnommen. Und dann wird es richtig spannend. Spezielle Untersuchungen dieser Bodenproben im Labor sollen Hinweise geben, wann die Erdbeben stattgefunden haben und wie stark sie waren.

Bis Ergebnisse vorliegen, könne es aber bis zu einem Jahr dauern, sagt Hürtgen. Er geht davon aus, dass die Erdbeben, deren Spuren er ausgegraben hat, eine Stärke von mindestens 5,5 hatten, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. „Im Bereich Stolberg/Aachen haben wir das bisher so noch nicht gemessen und dokumentiert.“

Die Forscher erwarten auch Antworten auf die Frage, wann sich diese starken Beben ereignet haben. „Mindestens 10.000 Jahre ist das her“, schätzt Hürtgen.

Die Funde am Rand von Aachen wollen sich auch die beiden Geologen Kevin Urhahn und Julia Diederich-Leicher vom Geologischen Dienst NRW nicht entgehen lassen, die der Grabung auf der Wiese an der Sebastianunsstraße einen Besuch abstatten. „Man hat schließlich selten Gelegenheit, die Hand auf eine Störfläche zu legen“, sagt Urhahn.

Und warum machen sich die RWTH-Geologen die ganz Mühe? Was die Forscher aus der Erde herauslesen, soll einen Blick in die Zukunft ermöglichen. Wenn man bestimmen kann, in welchen ungefähren Abständen es in der Vergangenheit im Aachener Raum starke Erdbeben gegeben hat, lassen sich daraus Prognosen erarbeiten.

„Wenn man eine zeitliche Abfolge solcher Ereignisse findet, lässt sich daraus eine Widerholungsrate ableiten“, sagt Hürtgen. „Unser Ziel ist eine bessere seismische Gefährdungsabschätzung“, erläutert der Geologe. „Und die Daten, die wir hier gewinnen, können dazu beitragen.“

Um allerdings einigermaßen zuverlässig vorherzusagen, in welchen Abständen sich schwere Erdbeben voraussichtlich ereignen werden, seien deutlich mehr Daten nötig, betont er. „Dafür brauchen wir weitere Grabungen in den nächsten Jahren.“ Andere Wissenschaftler können auf der Basis der Erkenntnisse dann zum Beispiel Gefährdungsmodelle erstellen.