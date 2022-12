End Fossil Occupy : Wann endet die Hörsaal-Besetzung an der RWTH?

Seit Montagabend haben Aktivisten von „Fridays for Future“ und „End Fossil Occupy“ ein Hörsaalgebäude der RWTH besetzt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Seit Montag besetzen Aktivisten des Aktionsbündnisses „End Fossil Occupy“ ein RWTH-Hörsaalgebäude. Jetzt haben sie angekündigt, wann Schluss ist.

Nach rund 93 Stunden ist Schluss: Die Besetzung des Hörsaalgebäudes HKW der RWTH Aachen, auch „Toaster“ genannt, soll an diesem Freitag, 16. Dezember, enden. Das teilte das Aktionsbündnis „End Fossil Occupy“ am Morgen mit.

Die Aktivistinnen und Aktivisten ziehen in einer Pressemitteilung eine positive Bilanz. Die Besetzung sei „ein voller Erfolg“ gewesen. Man habe viele konstruktive Gespräche mit anderen Studierenden geführt.

Mit der Besetzung, die am Montagabend begann, wollten die Mitglieder von „End Fossil Occupy“ und „Fridays for Future“ in der Hochschule einen Raum schaffen, um Klimagerechtigkeit in den Fokus zu rücken und fachübergreifend Bildung zu diesem Thema an der Uni zu fordern. In den vergangenen Tagen fanden Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträge statt.

Eine Podiumsdiskussion mit RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger am Donnerstagabend war aus Sicht der Besetzer jedoch nicht zielführend. „Der Rektor scheint die Handlungsnotwendigkeit im Anbetracht der Klimakrise nicht zu sehen“, konstatierten sie. Rüdiger selbst wies am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung die Vorwürfe der Aktivisten zurück. Die Klimakrise sei ein zentrales Thema in der Lehre.

Mit dem Ende der Besetzung an diesem Freitagnachmittag sollen die Aktionen jedoch nicht enden. „Mit unserer ersten großen Aktion konnten wir uns und unsere Forderungen an der RWTH etablieren. Und solange keine ausreichende Veränderung an der RWTH geschieht, werden wir weiterhin Druck aufbauen", kündigte eine Sprecherin von „End Fossil Occupy“ an.

