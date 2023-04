Vergammeltes Telefonmobiliar : Wann baut die Telekom die Aachener Schrottzellen ab?

Völlig verwahrlost: An der Ecke Lothringerstraße/Harscampstraße vergammelt diese Telefonzelle seit Jahren. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Etliche Telefonzellen vergammeln seit Jahren in Aachen. Daneben wurden jetzt die modernen Telefonstelen ausgeweidet. Wie lange braucht die Telekom noch für den Abbau ihrer Schrott-Apparaturen?

Manche werden als Urinal, andere als Mülleimer missbraucht. Kaputt oder ausgeweidet sind sie alle. An etlichen Stellen in Aachen verwahrlosen seit Jahren Telefonzellen – früher honiggelb, dann mausgrau, zuletzt als schlanke Stele. Besonders vergammelte Exemplare verschandeln – zum Beispiel – die Ecke Harscampstraße/Lothringer Straße, den Kapuzinergraben vor dem neuen MotelOne am Theater, die Hotmannspief an der Alexanderstraße und einen Platz in Haaren.

Nur an der Alt-Haarener-Straße steht ein historisches honiggelbes Exemplar, plakatiert mit schwarz-weißen Heimatbildern, tatsächlich unter Denkmalschutz. Exakt einen Quadratmeter groß, 280 Kilogramm schwer, Typ „FeH 78“, über 40 Jahre alt. Schon einen Steinwurf entfernt thront die nächste graue Fernsprechbox mit zerborstenen Scheiben. Sie ist völlig zerstört. Für die Splitter scheint sich keiner zu interessieren.

Hübsch anzuschauen: Die gelbe Zelle an der Püngelerstraße wartet unter Denkmalschutz auf weitere Verwendung. Foto: MHA/Harald Krömer

Offiziell hat die Telekom das Zeitalter der Telefonzellen im Januar 2023 beendet, den Münzeinwurf schon im November 2022. Dabei wurden etliche Zellen schon Jahre zuvor nicht mehr repariert. Vor allem Vandalismus machte den Betreibern zu schaffen. Ganz abgesehen davon, dass im Mobilfunkzeitalter ohnehin kaum noch jemand auf die öffentlichen Fernsprecher zugriff. Das Geschäft war extrem defizitär, Ersatzteile kaum noch zu kriegen. Eine Verpflichtung zum Betrieb öffentlicher Telefone bestand für die Telekom seit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes Ende 2021 ohnehin nicht mehr.

Von den ehemals über 160.000 öffentlichen Telefonen in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren nach Angaben von Telekom-Sprecher George-Stephen McKinney bereits über 90 Prozent abgebaut, weil sie niemand mehr nutzte. Verblieben sind nach Angaben der Bonner Telekom-Zentrale bis heute noch rund 12.000 öffentliche Telefone, welche nun ebenfalls alle abgeschaltet wurden. Wie viele davon in der Städteregion Aachen übrig sind, kann der Telekom-Sprecher nicht beziffern.

Die letzte Bilanz, 142 Jahre nach der Inbetriebnahme des ersten „Fernsprechkiosks“ in Berlin, ist eindeutig: „Mit dem Mobilfunk hat heute jeder die Möglichkeit seine persönliche Telefonzelle dabei zu haben. Die Nutzung der öffentlichen Telefonie ging somit gegen Null“, stellt McKinney fest. So wurde an rund einem Drittel der öffentlichen Telefone, also 3800 Standorten in Deutschland, in den letzten Monaten vor der Deaktivierung kein einziges Gespräch geführt. „Im Schnitt machte ein öffentliches Telefon bei der Telekom nur noch wenige Euro Umsatz pro Monat“, rechnet der Telekom-Sprecher vor.

Er verweist auch auf das Einsparvolumen in Sachen Energie. „Im Schnitt verbrauchte ein öffentliches Telefon zwischen 500 und 1.250 Kilowattstunden im Jahr – je nach Ausstattung. Mit der Abschaltung der ungenutzten Technik lassen sich so zwischen sechs und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen. Das entspricht dem Stromverbrauch von mehreren Tausend Wohnungen“, sagt McKinney.

Schandfleck an der Hotmannspief: Eine längst ausrangierte Telefonzelle wartet auf Demontage. Foto: MHA/Harald Krömer

Also: Weg mit dem überflüssigen Schrott! Bloß wann? Alle Telefonzellen sollen bestenfalls bis Anfang 2025, spätestens Ende 2025 verschwunden sein. Das verspricht die Telekom auf Anfrage unserer Zeitung. Wann die Stadt Aachen und die Kommunen der Städteregion im Abbauplan an der Reihe sind, ist aber noch völlig unklar. Denn die Sache ist – je nach Standort – offenbar kompliziert. Zwar wurde die Telefontechnik selbst, also Münz- und Karteneinheit sowie Fernmeldesystem, meist schon abtransportiert. Aber das „Schrott-Mobiliar“ – die Boxen, Häuschen und Haltestelen – verrotten noch im Straßenbild.

Warum dauert die Demontage nun weitere Jahre? „Es ist eine große Herausforderung, die Stromanbindung stillzulegen. Die Stromabschaltung für alle rund 12.000 öffentlichen Telefone muss mit dem jeweils lokal zuständigen Stromversorger koordiniert werden. Nur der Stromversorger darf diese Arbeiten durchführen. Weiterhin kann die Oberflächenwiederherstellung zeit- und ressourcenaufwendig sein“, erläutert die Telekom-Zentrale. Der Koordinierungsaufwand, auch bei der Baustellenabsicherung, sei enorm – und Handwerker für spezielle Gewerke seien zuweilen schwer verfügbar, heißt es.

Ein Kauf einer alten Telefonzelle ist übrigens nicht mehr möglich. In der Vergangenheit hat die Deutsche Telekom alte Telefonzellen aufgearbeitet und an Interessierte verkauft. Und das, obwohl diese nur an Selbstabholer gingen und bis zu 300 Kilogramm wiegen. Ausrangierte Telefonzellen gibt es jedoch kaum noch. Die gelben Zellen sind längst ausverkauft und für die Rest-Exemplare der grau-magenta-farbenen Variante gab es lange Wartelisten.

Das Interesse war schon in der Vergangenheit größer als die Anzahl der potenziell verfügbaren Zellen. „Daher können wir leider keine neuen Interessenten berücksichtigen. Bei den heute noch vorhandenen Geräten handelt es sich in der Regel um die Stelen aus Edelstahl, die nach deren Abbau fachgerecht recycelt werden. Insofern werden wir Interessierten leider keine alten Telefonstellen anbieten können“, bedauert McKinney.

Nostalgiker können sich aber nicht nur in Frankfurt am Main im Museum für Kommunikation weit über 50 Objekte rund um die öffentliche Telefonie ansehen. Ein paar spezielle Exemplare gibt es auch in Aachen. An der Alt-Haarener-Straße – wie beschrieben – als klitzekleines Heimatmuseum. Und auch Richtung Vaals, an der Püngeler Straße, stadtauswärte links ab von der Vaalser Straße: Die Aachener Denkmalpflege hatte 2020 den Plan gefasst, dort alte Telefontechnik neu zu aktivieren.