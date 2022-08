Aachens größter Chor : Vorverkauf für das Weihnachtssingen auf dem Tivoli startet

Aachen Der größte Chor der Stadt kommt am 21. Dezember auf dem Aachener Tivoli zusammen. Der Ticketverkauf startet in Kürze.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet das Weihnachtssingen in diesem Jahr erstmals nicht am traditionellen vierten Advent statt, sondern am Mittwoch, 21. Dezember 2022. Grund ist das Finalspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar am darauffolgenden Sonntag.