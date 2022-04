Bismarckstraße wird umgestaltet : Vorrang für Fußgänger und Fahrradfahrer

Aachen Die Bismarckstraße soll auf dem Abschnitt zwischen Schloss- und Drimbornstraße grundlegend umgestaltet werden.

Eine Planungsvariante für die Bismarkstraße, die zwischen Schloss- und Drimbornstraße umgestaltet werden soll, hatte der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen bereits im Februar 2021 beschlossen. Dazu plant die Stadt zwei Informationsveranstaltungen – zunächst eine digitale Bürgerinformation, am Ende des Monats soll das Vorhaben aber auch noch bei einem Spaziergang vor Ort erläutert werden.

In der Bismarkstraße soll nicht nur eine hochwertige Fahrradstraße entstehen, auch die Gehwege sollen großzügiger ausgebaut werden. Die Verwaltung stellt die aktuelle, weit fortgeschrittene Planung bei einer digitalen Bürgerinformation am Dienstag, 5. April, ab 18.30 Uhr vor. Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung in einem digitalen Format über den Youtube-Kanal der Stadt Aachen ausgestrahlt: www.youtube.com/stadtaachen.