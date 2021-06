Aachen-Laurensberger Rennverein : Vorfreude auf den CHIO Aachen im September

Hoffen auf Spitzensport in diesem Jahr in der Soers: Der CHIO 2021 soll vom 10. bis zum 19. September stattfinden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mit Zuversicht nach vorne schauen – so beschrieb Stefanie Peters, Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV), im Rahmen der „Open Air-Generalversammlung“ des Vereins die aktuelle Situation.

Denn: „Im September heißt es endlich wieder Pferde in der Soers, endlich wieder Weltklasse-Sport, endlich wieder CHIO Aachen.“ Die Vorfreude der Menschen auf „ihr“ Weltfest des Pferdesports sei riesig, so Peters am Mittwochabend im Deutsche Bank Stadion.

Neu gewählt wurden die Mitglieder des Beirats, der nun aus folgenden Personen besteht: Hermann Bühlbecker (Inhaber der Lambertz Gruppe Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG), Kai Diekmann (Journalist) Ernest-W. Droege (Vorstand und CEO Droege International Group AG), Winfried Engelbrecht-Bresges (CEO des Hong Kong Jockey Clubs), Jürgen Gerdes (Geschäftsführer der Porta Holding GmbH & Co.KG), Ulrich Grillo (Vorstandsvorsitzender Grillo-Werke AG), Tim Grüttemeier (Städteregionsrat der Städteregion Aachen), Britta Heidemann (Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees), Alfons Hörmann (Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes), Sibylle Keupen (Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen), Christian Kullmann (Vorstandsvorsitzender Evonik Industries AG), Jos Lansink (niederländischer Springreiter, Gewinner Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona, Springweltmeister 2006 und Head Coach Springen für den CHIO Aachen CAMPUS), Bernd Leukert (Vorstand für Technologie, Daten und Innovation bei der Deutschen Bank), Ulrich Rüdiger (Rektor der RWTH Aachen), Isabell Werth (Dressurreiterin, sechsfache Olympiasiegerin, neunfache Weltmeisterin, zwanzigfache Europameisterin und Head Coach Dressur für den CHIO Aachen CAMPUS), Dieter Zetsche (Vorsitzender des Aufsichtsrates der TUI AG) sowie Breido Graf zu Rantzau (Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.).

In den zurückliegenden Monaten habe der ALRV vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie das Beste aus der Situation gemacht, so die Präsidentin: „Wir haben die Zeit genutzt und unter anderem die digitale Entwicklung weiter vorangetrieben.“ So habe man den Social Media-Bereich weiter ausgebaut und Formate wie das digitale CHIO Aachen Magazin fest etabliert.

Doch auch Top-Sport gab es, Corona zum Trotz. Mit dem „Aachen International Jumping“ im vergangenen September wurde ein hervorragend besetztes Turnier ausgerichtet. Ein großer Erfolg, denn „von den Top 20 der Welt waren 17 am Start“, so Peters. Der im Herbst vorgestellte CHIO Aachen CAMPUS als Zentrum für den internationalen Pferdesport sei ein Meilenstein in der ALRV-Geschichte. All das zeige, „wie vital der CHIO Aachen auch in Corona-Zeiten und wie stark die Marke CHIO Aachen ist“, sagte Stefanie Peters.

Mit dem CHIO Aachen Campus, so erläuterte es ALRV-Vorstandsmitglied Birgit Rosenberg, wolle man insbesondere das Engagement für die Jugend weiter ausbauen. Aber auch Dressur- und Springreiter aus der Region sowie nationale und internationale Top-Reiter habe man im Rahmen des Campus bereits auf dem Turniergelände begrüßen können. Zudem habe es Lehrgänge und Online-Sprechstunden zu verschiedensten Themen gegeben.

Herzstück des Campus wird die neue Halle werden, die der Vorstandsvorsitzende Frank Kemperman den Mitgliedern vorstellte. Das Gelände solle insbesondere um die Halle und einen zusätzlichen Turnierplatz erweitert werden, „so wollen wir ein neues Kapitel in der Geschichte des CHIO Aachen aufschlagen“, so Kemperman.

Ein erfolgreiches Kapitel werde auch der CHIO Aachen vom 10. bis zum 19. September werden, so der Vorstandsvorsitzende. Die Vorfreude auf die berühmtesten Prüfungen der Welt wie den Rolex Grand Prix, den Mercedes-Benz Nationenpreis oder den Deutsche Bank Preis sei riesig: „Der CHIO Aachen 2021 verspricht wieder ein Turnier zu werden, wie wir es so sehr vermisst haben.“ Welche detaillierten Hygienemaßnahmen im September gelten werden, sei natürlich noch unklar. Der besondere Dank Kempermans galt dem gesamten Team des CHIO Aachen für die unermüdliche Unterstützung, die tolle Zusammenarbeit „und so viel Herzblut für unseren CHIO“.

Ein großes Dankeschön ging auch an die Mitglieder des ALRV für die zum Teil jahrzehntelange Verbundenheit. Einige von ihnen wurden am Mittwochabend für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: