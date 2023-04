„Stadtglühen“ 2023 : Vor dem großen Kulturfest sollen die Drähte glühen

Fünf Wochen Musik, Tanz, Theater und Poesie: Am 30. Juni geht das dritte „Stadtglühen“ in die heiße Phase. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der erste entscheidende Funken zum dritten Aachener „Stadtglühen“ ist gezündet: Vom 30. Juni bis 6. August soll das große Kulturspektakel wieder an (fast) allen Ecken der Stadt zu erleben sein.

Energiekrise hin, Inflationsschub her – fest steht: Bevor die dritte Staffel des sommerlichen Kulturspektakels namens „Stadtglühen“ in Aachen startet, sollen zunächst vor allem die Drähte heißlaufen. Und an reichlich kreativer Energie soll es dabei erfahrungsgemäß keinesfalls mangeln.

Die Macher des rund fünfwöchigen Festivals – allen voran Lars Templin und Chris Kukulis vom Aachener Musikbunker sowie der städtische Veranstaltungsmanager Rainer Beck – setzen auch in diesem Jahr auf zahlreiche Bewerbungen von unabhängigen Initiativen und Solokünstlern, um die Aachener und deren Gäste während der Sommerferien wieder mit kunterbunten Angeboten aller (kreativen) Arten und Sparten zu beglücken. Zum Nulltarif, versteht sich.

Denn dass sich das Konzept, im Schulterschluss mit den Protagonisten der breitgefächerten regionalen „Szene“ ein pralles Paket aus Livemusik, Theater und Tanz, Literatur und bildender Kunst zu schnüren, bestens bewährt hat, steht nicht nur für Heinrich Brötz so fest wie Dom und Rathaus im Herzen der Altstadt. Einmal mehr haben die städtischen Kassenhüter im Auftrag der Ratsfraktionen stolze 350.000 Euro bereitgestellt, um es auf den Weg zu bringen. „Ohne die Corona-Krise wäre dieses Format wohl so nie zustande gekommen“, sagte der neue Kulturdezernent am Montag beim ersten „Vorglühen“ im Elisengarten. „Wir freuen uns sehr, dass wir es in diesem Jahr wieder an zahlreichen Plätzen in der ganzen Stadt präsentieren können.“

Der berühmte Funken dürfte also auch bei ungezählten (potenziellen) Aktiven flott überspringen, meint Templin mit Blick auf die erfolgreiche Bilanz im vergangenen Jahr: Rund 20.000 Besucher wurden 2023 bei nicht weniger als 130 Darbietungen mit insgesamt 450 Kulturschaffenden gezählt, berichtet Beck. „Und wer bei der Programmgestaltung bislang nicht zum Zuge gekommen ist, wird diesmal den Vorzug erhalten“, verspricht Templin. Der Countdown läuft, bewerben kann man sich ab sofort unter stadtgluehen2023@musikbunker-aachen.de.

Los geht’s: Mit Kulturdezernent Heinrich Brötz hoffen die Organisatoren Chris Kukulis, Rainer Beck und Lars Templin (von rechts) wieder auf zahlreiche Bewerbungen aus der regionalen Kulturszene. Foto: MHA/Harald Krömer

„Dabei ist es uns wieder besonders wichtig, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in den Außenbezirken ein möglichst breites Angebot auf die Beine zu stellen“, erklärt Beck. Von Kornelimünster über Driescher Hof und Eilendorf bis nach Haaren und Richterich kann der Bogen der Aktionsfelder dabei schon jetzt gespannt werden.

Als zentrale „Startrampe“ haben die Macher für das letzte Juniwochenende freilich auch in diesem Jahr wieder den Elisengarten auserkoren. Los geht’s dort mit einem turbulenten Potpourri aus Performance und Klangkunst am 30. Juni. Als weitere „Hotspots“ in der City sollen außerdem der Stadtgarten und die „Zwischenzeit“-Arena auf der Büchelwiese ins Rampenlicht rücken. Ferner sind unter anderem das Hochschulviertel, der Frankenberger Park, der Feuerwehrpark in Haaren und der Garten von Schloss Schönau in Richterich als prädestinierte Veranstaltungsstätten gesetzt.

Info Künstler aller Sparten können sich bewerben Vom 30. Juni bis zum 6. August geht das „Stadtglühen“ 2023 in die heiße Phase. Einmal mehr werden Hunderte von aktiven Teilnehmenden aus allen Genres erwartet. Der Startschuss fällt am ersten Wochenende der großen Ferien im Elisengarten. Das große gemeinsame Finale steigt am letzten Feriensonntag auf den einschlägigen Plätzen in der Innenstadt. Bewerben kann man sich ab sofort bei Lars Templin und Chris Kukulis vom Musikbunker unter stadtgluehen2023@musikbunker-aachen.de

Mit dem Neuen Aachener Kunstverein, der bekanntlich am Rand des Kurparks nahe der Passstraße residiert, und der Monschauer Eifel Musicale sind zwei potente Partner immerhin bereits im Boot, verrät Templin. Im Kurpark soll dabei zum Beispiel mit zahlreichen Exponaten an den unlängst gestorbenen Künstler und Journalisten Gabor Baksay erinnert werden, während die Impresarios aus der Eifel einen denkbar breiten Klangteppich auf dem Salvatorberg ausrollen wollen.

Konkrete Infos über weitere Angebote und Termine gibt es derzeit naturgemäß noch nicht. Aber die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die heiße Phase in Sachen „Stadtglühen“ in Kürze eingeläutet werden kann: Alle Interessierten sollten sich also alsbald melden.