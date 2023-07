Polizei stellt mutmaßlichen Täter : Security-Mitarbeiter in der Aachener Pontstraße durch Glasscherbe verletzt

Security-Mitarbeiter in der Aachener Pontstraße durch Glasscherbe verletzt

Die Polizei musste am Wochenende in der Pontstraße einschreiten. Foto: dpa/Stephan Jansen

Aachen Gleich zweimal wird die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Aachener Pontstraße gerufen.

Mit einer Glasscherbe ist in der Nacht zum Sonntag ein Security-Mitarbeiter des Apollo-Clubs in der Pontstraße in Aachen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.