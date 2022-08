Ein überzeugter Aachener : Vor 40 Jahren verstarb Dombaumeister Leo Hugot

Aachen Vor 40 Jahren verstarb unerwartet der Architekt, Stadtkonservator, Dombaumeister, Bauforscher und Archäologe Leo Hugot. Sein Nachlass befindet sich im Stadtarchiv der Stadt Aachen.

Geboren am 3. Januar 1925 in Burtscheid, trat Hugot bereits in frühen Kindertagen in den Aachener Domchor ein. Noch während seiner Schulzeit am Kaiser-Karls-Gymnasium wurde er 1943 zum Wehrdienst einberufen. Er geriet in Kriegsgefangenschaft und kehrte erst 1946 zurück. Nach seiner Rückkehr nach Aachen holte er sein Abitur nach und begann ein Architekturstudium an der RWTH, das er 1954 abschloss.