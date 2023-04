Andreas Nositschka im Porträt : Von den „Scientists for Future“ in die Aachener Kommunalpolitik

Andreas Nositschka zieht zur Halbzeit der Ratsperiode eine positive Bilanz – auch wenn er bei einigen Themen durchaus unruhig wird. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Wie geht es eigentlich den Neuen in der Aachener Politik zur Halbzeit der Ratsperiode? Im Rahmen unserer Serie sprachen wir mit Andreas Nositschka von den Linken.

Die Premiere war am 6. Oktober 2020. An diesem Tag, es war ein Dienstag, saß Andreas Nositschka zum ersten Mal in einer kommunalen Ausschusssitzung. Die Kommunalwahl lag nur wenige Tage zurück, der neue Rat der Stadt Aachen war noch nicht konstituiert. Doch im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz wurde der Sitz der Linksfraktion unerwartet frei; also musste Andreas Nositschka ran. Und war kurz vor Ende der auslaufenden Ratsperiode plötzlich „der Neue“ im Ausschuss.

Der promovierte Physiker erinnert sich noch gut an seine Feuertaufe in der Aachener Kommunalpolitik. „Das war aufregend“, sagt der heute 49-Jährige. Bei der Vereidigung im Eurogress sei er ganz schön nervös gewesen.

Zweieinhalb Jahre später hat Nositschka die nötige Routine gefunden. Das politische Geschäft macht ihm Spaß. Das Verfassen von Ratsanträgen, die Suche nach Mehrheiten, der politische Streit um die Sache in den Ausschüssen.

Bereits im Studium an der RWTH Aachen habe er sich engagiert, berichtet Nositschka. Nicht parteipolitisch, aber als Mitglied des Studierendenparlaments. 2017 trat er in die Partei „Die Linke“ ein. „Das war für mich die Partei, die soziale Gerechtigkeit und den Klimaschutz am authentischsten zusammengedacht hat“, sagt er.

Die Sorge ums Klima ist auch der Grund, warum der Vater von zwei Töchtern den Weg in die Kommunalpolitik eingeschlagen hat. 2019 gründete er mit Gleichgesinnten die Aachener Ortsgruppe der „Scientists for Future“, einem Ableger von „Fridays for Future“. Das Organisieren von Infoveranstaltungen und Demonstrationen vor Ort habe ihm gezeigt, dass er ganz konkret in Aachen „etwas bewegen“ will.

Das passiert zum Beispiel in „seinen“ Ausschüssen: Für die Linksfraktion sitzt er als Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz sowie im Mobilitätsausschuss. Seine Themen reichen vom Ausbau des ÖPNV über die Energieversorgung (Stichwort Wärmenetz) bis zur Anpassung der Straßenbeleuchtung, um Insekten zu schützen – ein Beschluss, der auf einen Antrag Nositschkas zurückgeht.

Vor allem in den ersten zwei Jahren, als es noch keine grün-rote Koalition gab, sei es auch für kleine Fraktionen wie die Linke mit nur drei Sitzen im Rat möglich gewesen, Ideen einzubringen und mit viel Abstimmung und Überzeugungskraft für diese Mehrheiten zu finden. „Das war eine sehr anstregende, aber auch spannende Zeit“, sagt er über den „Markt der Ideen“. Mittlerweile sei es für die kleinen Fraktionen schwieriger geworden, mit eigenen Anträgen zu punkten; auch wenn Grüne und Sozialdemokraten weiterhin ein offenes Ohr für Linke und Zukunft hätten, so Nositschka.

Seine Zwischenbilanz zur Halbzeit der aktuellen Ratsperiode fällt durchaus positiv aus: „Was die politischen Beschlüsse betrifft, bin ich sehr zufrieden“, sagt der Aachener, der in Herzogenrath bei St. Gobain Sekurit als Entwicklungsingenieur arbeitet.

Info „Erste Zwischenbilanz“ - eine Serie In der Serie „Erste Zwischenbilanz“ stellen wir in loser Folge Politikerinnen und Politiker vor, die vor einiger Zeit neu in die Aachener Kommunalpolitik eingestiegen sind, heute Rats- oder Ausschusspolitik machen und von ihren ersten Erfahrungen berichten. Eben eine erste Zwischenbilanz ziehen.

Eine gewisse Unruhe verspüre er jedoch bei der teils langsamen Umsetzung dieser Beschlüsse. „Ideen und Anträge sind schnell gemacht. Aber die Verwaltung braucht ihre Zeit, um das umzusetzen“, ging er mit realistischen Erwartungen in die Kommunalpolitik. Und doch sagt er bei vielem: „Das muss schneller gehen.“ Zum Beispiel der Ausbau der Fernwärme und der Radinfrastruktur.

Nicht nur bei diesen Punkten hofft er, dass die Stadt bis zum Ende der Ratsperiode deutlich weitergekommen ist. „Ich hoffe, dass wir den Ausbau der Windenergie ans Laufen bekommen“, sagt er mit Blick auf das Jahr 2025, wenn die nächste Kommunalwahl ansteht; im Idealfall sollten dann schon ein bis zwei neue Windräder stehen. Wichtig sei zudem, dass die Randvorrangrouten dann so weit ausgebaut sind, „dass die Leute auch wirklich aufs Rad umsteigen“.