Sommerkonzert der Landesregierung : Von André Tchaikowsky über Ennio Morricone bis hin zu Edith Piaf

Aachen Open Air und Eintritt frei: Die Neue Philharmonie Westfalen lockt mit Klassik, Filmmusik und lateinamerikanischen Rhythmen auf den Aachener Katschhof.

Von Joseph Haydn und André Tchaikowsky über Ennio Morricone bis hin zu Edith Piaf: Mit hochklassiger Musik gehört das Sommerkonzert der Landesregierung auch in diesem Jahr zu den musikalischen Höhe-punkten in Nordrhein-Westfalen.

Zu den Ehrengästen des Sommerkonzerts gehören auch in diesem Jahr wieder viele ehrenamtlich Engagierte. „Sich für unsere Gemeinschaft zu engagieren, ist Ausdruck von Nächstenliebe und Solidarität“, so Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Das große ehrenamtliche Engagement in Nordrhein-Westfalen macht unser Land lebenswerter und menschlicher. Ob als Alltagshelferinnen für Senioren, Lesepaten für Kinder, als Feuerwehrleute oder Übungsleiter in Sportvereinen: Viele tausende Ehrenamtliche sorgen täglich dafür, dass diese so wichtige Seite unseres Landes sichtbar und lebendig bleibt. Für diesen Einsatz danke ich von ganzem Herzen.“