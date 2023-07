Von Aachen in die Welt : Warum Peter Ludwig auf Kuba Birkenstocks trug

Das Aachener Ehepaar Irene und Peter Ludwig bei der Eröffnung des Museums Ludwig 1995 in St. Petersburg. Foto: Ludwig Stiftung

Aachen Eine neue Publikation der Ludwig Stiftung mit 14 Zeitzeugen-Interviews beleuchtet die internationalen Aktivitäten der Aachener und wirft einen neuen Blick auf ihre Kunstsammlung.

Welches war die hervorstechendste Eigenschaft von Peter Ludwig? Und warum trug er 1992 bei seiner zweiten Kuba-Reise Birkenstock-Sandalen? Solche Fragen lassen sich selbstredend nicht mit einem Satz beantworten. Der Aachener Kunstsammler, der 1996 starb, war schließlich nicht nur eine der bedeutendsten, sondern auch eine der abenteuerlichsten Figuren in der Kunstwelt des 20. Jahrhunderts.

Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um den Megasammler und seine Frau Irene gibt die neue Publikation „Irene und Peter Ludwig – Einblicke in die internationalen Aktivitäten des Sammlerpaares“, herausgegeben von der Peter und Irene Ludwig Stiftung mit Sitz in Aachen. Das Buch versammelt 14 von der Kölner Kunstexpertin Regina Wyrwoll geführte Interviews mit Zeitzeugen, die die Aktivitäten der Ludwigs begleitet und zum Teil mit initiiert haben – angefangen vom früheren Direktor des Aachener Ludwig Forums, Wolfgang Becker, über den Aachener Architekten Radu Dobre-Sima, die Architektin und Vorsitzende des Vereins der Freunde des Ludwig Forums, Iva Haendly, bis zu Helmo Hernández, Präsident der Ludwig Stiftung in Havanna und Chen Ping, Botschaftsrat für Kultur der Volksrepublik China.

Vieles in Bezug auf die Ludwigschen Sammelaktivitäten ist Allgemeingut. Doch Informationen darüber, wie und mit wessen Hilfe es in den 1980er und -90er Jahren zu Kontakten, Reisen, Kunstkäufen und Schenkungen in den abgeschotteten Ostblockländern, Kuba und China kam, war bislang ziemlich geheimnisumwittert, ein Dschungel von Gerüchten.

Carla Cugini & Benjamin Dodenhoff (Hrsg.), „Irene und Peter Ludwig. Einblicke in die internationalen Aktivitäten des Sammlerpaares. Regina Wyrwoll im Gespräch mit Zeitzeugen“, 308 Seiten, 25 Euro, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König

Regina Wyrwoll, die bis vor kurzem auch Kuratoriumsmitglied der Ludwig Stiftung war, hat seit 2015 die umfangreiche Korrespondenz von Peter Ludwig im Archiv der Stiftung in Aachen gesichtet und die jeweiligen Interviewpartner – insgesamt 60 – getroffen. Eine „Arbeit von sechs Jahren“, wie sie sagt. Ihr Ziel dabei: herauszufinden, wie dieser spezielle „Ludwig-Kosmos“ mit seiner „globalen Reichweite“ entstanden ist.

Wyrwolls Recherche lag aber auch eine zentrale Frage zugrunde: Wie bedeutend ist das eigentlich, was Ludwig da geschaffen hat? Als Journalistin habe sie lange Jahre versucht, hinter den Kulissen zu recherchieren und harte Fakten über Peter Ludwig aufzudecken, schreibt sie im Nachwort. Das sei ihr damals nicht gelungen.

Doch mit den neuen Hintergrundinformationen aus den Interviews haben sich ihr Bild des Sammlerpaars „grundlegend“ geändert. Heute sagt sie: „Wir verdanken diesen erstaunlich umtriebigen Menschen aus Aachen eine gewaltige, in alle Welt verschenkte oder verliehene Sammlung aller Genres und aller Zeiten (…).“

Die Interviews sind beeindruckend offen und warten mit oft überraschenden Details auf. Sie belegen Peter Ludwigs politisches Gespür und den daraus erwachsenden Wunsch, alle auf der Welt existierenden Widersprüche – Ost-West, Nord-Süd – in seiner Kunstsammlung zu dokumentieren, ebenso wie die Tatsache, dass er immer zuerst als Kunsthistoriker und nicht als Geschäftsmann agierte. Thematisiert werden aber auch persönliche Aspekte wie seine Eitelkeit, seine Haltung zu Diktatoren und seine phänomenale Kommunikationsfähigkeit.

So gibt die Publikation nicht nur interessante Einblicke in die sich langsam öffnende Welt Richtung Osten, sondern sie leistet auch einen Beitrag zu einem wichtigen Kapitel der Global Art History seit den 1970er Jahren. Nicht zuletzt bereitet sie den Boden für die wissenschaftliche Untersuchung und Neubewertung der Sammlung Ludwig, die wie keine andere von kulturpolitischen Ambitionen und dem Wunsch nach Öffentlichkeit getragen war.

Die geschäftsführende Vorständin der Ludwig Stiftung, Carla Cugini, freut sich über diesen Ansatz: „Peter und Irene Ludwig waren von der Zuversicht getragen, dass man mit Kunst einen großen und wichtigen Beitrag zur menschlichen Existenz leisten kann. So zeugen diese Gespräche vom Mut und der Weitsicht der beiden Aachener, die sich ganz ohne die heutigen Möglichkeiten der Vernetzung in die Welt hinausbegaben.“ In kulturpolitischer Hinsicht hätten sie „unglaubliche Initiativen“ ergriffen, das sei heute nur noch wenig bekannt. „Wir wollten dieses einzigartige internationale Engagement noch einmal herausstellen und beleuchten“, sagt Cugini.

Carla Cugini ist seit 2021 Vorständin der Peter und Irene Ludwig Stiftung. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Peter und Irene Ludwig Stiftung im Jahr 2022 habe sich die Stiftung dann entschieden, die Interviews in Buchform zu veröffentlichen. So ist eine 300 Seiten starke Publikation entstanden, gedruckt auf hochwertigem Papier. Viel Text, viele – auch private – Fotos aus dem umfangreichen Archiv der Stiftung, das derzeit unter Federführung von Benjamin Dodenhoff digitalisiert wird. Die Auflage beträgt 1200 Stück in deutscher und 700 Stück in englischer Sprache.