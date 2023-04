Ausbau der Energie-Infrakstruktur : Vollsperrungen auf der Augustastraße ab 24. April

Aachen Ab dem 24. April müssen zwei Abschnitte auf der Augustatraße aufgrund von Bauarbeiten für rund fünf Monate gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Regionetz arbeitet seit Mitte 2021 an der Erneuerung und dem Ausbau der Energie-Infrastruktur in der Alfons-, Luisen- und Augustastraße in Aachen.