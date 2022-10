Ab Mittwoch : Vollsperrung auf der Vaalser Straße

Baustelle: Auf der Vaalser Straße muss zwischen Mauerstraße und Junkerstraße in vier Metern Tiefe ein Defekt an einer Wasserleitung repariert werden Foto: MHA/Harald Krömer

Interaktiv Aachen Zwischen Mauerstraße und Junkerstraße ist ab diesem Mittwoch zunächst kein Durchkommen mehr.

Nach Angaben des Netzbetreibers Regionetz ist ein schon in die Jahre gekommener Schieber einer Wasserleitung defekt. Die Leituzngsn in diesem Bereich sind aus den 1960er Jahren. Aufgefallen ist der Defekt bei den Reparaturarbeiten in der Mauerstraße. Der Schieber liegt in vier Metern Tiefe und ist umgeben von Gas- und Stromleitungen. Deshalb sei die Reparatur aufwendig, erläutert eine Sprecherin. Man rechne mit mindestens zwei Wochen Bauzeit. Die Versorgung der Kunden sei aber nicht beeinträchtigt.