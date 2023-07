„Erneuerung und Zusammenhalt“ : Vizekanzler Robert Habeck diskutiert an der RWTH Aachen

Bundesminister Robert Habeck ist am 11. Juli an der RWTH Aachen zu Gast. Foto: dpa/Michael Kappeler

Aachen Wie gehen Freiheit, Wohlstand und Klimaschutz zusammen? Und was können wir für den Zusammenhalt in unserem Land tun? Darüber diskutiert Vizekanzler und Bundesminister Robert Habeck am Dienstagabend an der RWTH Aachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vizekanzler und Bundesminister Robert Habeck ist am Dienstag, 11. Juli, im Rahmen seiner Sommerreise zu Gast an der RWTH Aachen, um mit Bürgerinnen und Bürgern, Studierenden und Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen.

Wo stehen wir gerade? Wie gehen Freiheit, Wohlstand und Klimaschutz zusammen? Und was können wir für den Zusammenhalt in unserem Land tun? Zu diesen und anderen Fragen können die Gäste sich einbringen und mit dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister – und Schirmherrn des Knowledge Hubs der RWTH – diskutieren.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Erneuerung und Zusammenhalt“ findet in der Aula 1 (Aachen und Münchener Halle) des RWTH-Hauptgebäudes, Templergraben 55, 52064 Aachen, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr.

Für eine Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter dem Link

https://events.bmwk.de/Zeit-zum-Reden-Aachen erforderlich. Die Plätze sind begrenzt, ohne Anmeldebestätigung ist die Teilnahme nicht möglich.

(red)