Razzia in der Städteregion : Vier Festnahmen, gegen weitere Personen wird ermittelt

Aachen/Stolberg/Herzogenrath Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen an acht Standorten Wohnungen und Häuser durchsucht. Der Grund: bandenmäßiger Drogenhandel. Schwerpunkt der Ermittlungen war Stolberg.

Den Durchsuchungen waren monatelange, verdeckte Ermittlungen gegen eine in Stolberg ansässige Tätergruppierung vorausgegangen. An der Razzia in Stolberg, Aachen und Herzogenrath waren insgesamt 60 Polizeibeamte aus Aachen, Heinsberg, Düren, Mönchengladbach und dem Rhein-Erft-Kreis beteiligt. Der Schwerpunkt der Emittlungen war in Stolberg, hier wurden acht Häuser und Wohnungen durchsucht.