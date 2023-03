Großeinsatz in Lichtenbusch : Vier Festnahmen bei Kontrollaktionen im Grenzland

Update Aachen Nach den groß angelegten und erfolgreichen grenzüberschreitenden Sicherheitskontrollen am Donnerstag ist der Polizei auch ein Mann ins Netz gegangen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

1533 Fahrzeuge und 1999 Personen sind bei der grenzüberschreitenden Kontrollaktion im Dreiländereck am Donnerstag überprüft worden, so die Bilanz der Aachener Polizei am Freitag. Rund 300 Beamte aus Deutschland sowie aus den Niederlanden und Belgien waren dabei schwerpunktmäßig am Grenzübergang Lichtenbusch, aber auch in anderen Bereichen der Region im Einsatz.