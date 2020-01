Audimax, Eurogress, Uniklinik, Berufskolleg : Vier Einsätze halten Aachens Feuerwehr in Atem

Einsatz am Audimax: Ein Löschfahrzeug und ein Leiterwagen rückten am Mittwochnachmittag auf der Wüllnerstraße an. Foto: MHA/Hannah Offermanns

Aachen Gleich vier Einsätze fast zur selben Zeit hatte die Aachener Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu bewältigen. Brände wurden aus dem Audimax der RWTH, dem Eurogress, dem Uniklinikum und dem Berufskolleg an der Lothringer Straße gemeldet.

Nahezu parallel liefen weitere Feueralarme der Brandmelder am Audimax-Hörsaalgebäude der RWTH und an der Uniklinik ein. Zu dieser Zeit hatte die Wehr bereits Fahrzeuge aus den Außenbezirken in die sogenannte Bereitstellung an der Trierer Straße zusammengezogen, um im Notfall schnell im Stadtzentrum sein zu können.