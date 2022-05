Abriss an der Turmstraße in Aachen : Vier Bagger „fressen“ sich durch den Brückenbeton

Vor dem Zeitplan: Der Abbruch der Brücke Turmstraße hat begonnen. Das Foto unseres Lesers Jürgen Vreydal ist aus Richtung Seffent/Professor-Pirlet-Straße aufgenommen. Foto: MHA/Jürgen Vreydal

Update Aachen Ursprünglich sollten die schweren Arbeiten erst am späten Dienstagabend starten. Doch nun sind bereits am Montag die Bagger in Aktion getreten.