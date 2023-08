Christopher Street Day 2023 : Talkrunden, Parade, viel Musik und ein Familienfrühstück beim CSD in Aachen

Die Veranstalter hoffen, dass in diesem Jahr bis zu 5000 Menschen für die Rechte der queeren Community demonstrieren und gemeinsam in Aachen die Vielfalt feiern. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Der Christopher Street Day 2023 hüllt Aachen ein ganzes Wochenende lang in die Farben der Diversität: Hier gibt es einen Überblick, was vom 11. bis zum 13. August an Münsterplatz, Markt und Büchel los ist.

Am Wochenende wird es bunt: Aachen hüllt sich anlässlich des Christopher Street Days (CSD) in die Farben des Regenbogens – und mehr. Denn die Flaggen, die die queere Community schwenkt, sind mittlerweile so vielfältig wie die Menschen selbst. Gleiches trifft auf das umfangreiche Programm zu, das, verteilt auf drei Tage, eher einem „Christopher Street Weekend“ anmutet.

„Dank der Unterstützung durch die Stadt Aachen sowie vieler Sponsorinnen und Sponsoren sind wir in der Lage, beim diesjährigen CSD mit vielfältigem Bühnenprogramm, Demo, Open-Air-Kino und Familienfrühstück drei Tage lang das Bunte, Diverse und Vielfältige zu feiern“, teilt das Veranstaltungsteam um Markus Pavlovic vom Verein Rainbow Aachen e.V. mit und hofft auf bis zu 5000 Teilnehmende beim großen Demonstrationszug am Samstag.

„Egal, wen du liebst oder welchem Geschlecht du dich zuordnest. Egal woher du kommst, welches Alter, welche Hautfarbe oder Religion du hast. Egal, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Alle sind Willkommen“, lautet die Einladung. Bereits am Freitag, 11. August, startet der CSD auf dem „Platz für Demokratie“ auf dem ehemaligen Büchel-Gelände unter dem diesjährigen Motto: „Keine Demokratie ohne Vielseitigkeit“. „Der CSD ist nicht nur eine Feier. Er ist eine Demonstration, bei der wir zeigen, dass wir da sind und für unsere Rechte eintreten“, betont Markus Pavlovic im Namen der queeren Community.

Sein Appell an die Bürgerschaft: „Tretet mit uns in den Dialog und lasst uns die Gesellschaft gemeinsam entwickeln.“ Vielseitigkeit biete Potenziale und Chancen, wenn Berührungsängste abgebaut und sich alle auf Augenhöhe mit gleichen Rechten begegnen würden. Schließlich sind es laut einer Bundesstudie rund 7 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit dem ihnen zur Geburt zugewiesenen Geschlechts identifizieren.

Freitag, 11. August

Die offizielle Eröffnung ist am Freitag für 18.30 Uhr auf dem Platz für Demokratie am Büchel geplant. Ab 19 Uhr soll es eine Talkrunde mit Regionalpolitikerinnen verschiedener Parteien geben. Diese soll auf den dritten Programmpunkt abzielen, der an diesem Abend ab 20 Uhr die Vorführung des Kinofilms „Girls Girls Girls“ beinhaltet. Der Jugendfilm von Alli Haapasalo feierte Ende Januar 2022 beim Sundance Film Festival seine Premiere und kam Mitte April 2022 in die finnischen Kinos.

Samstag, 12. August

Das Programm am Samstag spielt sich an mehreren Orten der Innenstadt ab – und wir sind mit dabei und berichten live auf Instagram: Los geht es um 13 Uhr auf dem Münsterplatz mit der Enthüllung einer Erinnerungstafel zur Verfolgung queerer Menschen in der NS-Zeit im Rahmen des VHS-Projekts „Wege gegen das Vergessen“. Achim Ferrari (Bezirksbürgermeister Aachen-Mitte), Karl Schultheis (Vorsitzender des Fördervereins „Wege gegen das Vergessen“) und Christiane Kölb von Rainbow e.V. werden anlässlich der Enthüllung vor Ort sprechen. Anschließend gibt es eine historische Verortung der Gedenktafel durch Holger A. Dux (VHS Aachen).

Um 14.30 Uhr wird Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen die Regenbogenflagge am Aachener Markt hissen, bevor der Demonstrationszug von dort aus Richtung ehemaliges Büchel-Gelände zieht. Dort startet bereits vor dem Eintreffen der bunten Parade ab 15 Uhr das musikalische Programm mit „Ute aka dj fishmoon“. Um 16.15 Uhr findet auf der Bühne ein Gespräch mit Staatssekretär Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, statt, bevor weitere regionale und überregionale Musikschaffende – unter anderem Kilian Elias aus Jülich (17 Uhr) – für Stimmung sorgen.

Zum Ausklang des Abends lädt das Apollo Kino & Bar ab 22 Uhr zur offiziellen CSD Aftershow-Party in die Pontstraße ein.

Sonntag, 13. August

Auf dem „Platz für Demokratie“ geht es am Sonntag ab 10.30 Uhr mit einem Pride-Breakfast, einem Familienfrühstück mit Kinderprogramm, weiter. Über die Webseite www.rainbow-aachen.de/csd-aachen/pride-breakfast können Frühstückstüten für 6 Euro vorbestellt werden. Gegen 11.05 Uhr geht es aktiv weiter: Frühsport zum Mitmachen steht auf dem Programm, bevor es unter anderem mit „Kalea“ ab 11.20 Uhr und „Reborn – Hip Hip Dance“ ab 12 Uhr wieder musikalisch und tänzerisch auf der Bühne wird. Das Ende der Veranstaltung ist für 14 Uhr geplant.

Das gesamte CSD-Programm gibt es online unter: www.rainbow-aachen.de/csd-aachen/programm/

(hei)