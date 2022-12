Coronavirus : Zum Jahreswechsel schließen Teststellen in der Städteregion

Städteregion Die Nachfrage nach Corona-Tests sinkt. Deshalb schließen zum Jahreswechsel gleich mehrere Teststellen privater Betreiber in der Städteregion Aachen.

Zum Jahreswechsel ist Schluss: Gleich mehrere Teststellen in der Städteregion streichen zum 1. Januar 2023 die Segel. Die Nachfrage nach Schnelltests, mit denen innerhalb weniger Minuten das Coronavirus nachgewiesen werden kann, ist so gering, dass der Weiterbetrieb aus Sicht der privaten Betreiber nicht mehr wirtschaftlich ist.

„Der Bedarf an Testungen ist so stark gesunken, dass wir keine Geschäftsgrundlage mehr sehen“, teilte Dr. Ines Schöning, Geschäftsführerin der Firma Rapidcare, in einer Pressemitteilung mit. Deshalb werde die letzte von einst vier Teststellen am Aachener Waldfriedhof an diesem Samstag zum letzten Mal öffnen.