Tennis-Bundesliga : Viele Fragezeichen vor dem Kurhaus-Start

Könnte am Freitag für Aachen aufschlagen: Quentin Halys, der beim Wimbledon-Turnier in Runde drei ausschied. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Aachen Der TK Kurhaus Aachen empfängt am Freitag Grün-Weiss Mannheim, am Sonntag folgt dann die Partie beim TC Bredeney. Wer für das Lambertz-Team aufschlagen wird, steht noch nicht fest.

Mit ein wenig Verspätung startet nun auch der TK Kurhaus Aachen in die neue Saison. Der Tennis-Bundesligist musste bekanntlich am ersten Spieltag tatenlos zusehen, da der amtierende Meister Rochusclub Düsseldorf im Vorfeld überraschend seinen Rückzug aus der Eliteliga bekannt gegeben hatte (wir berichten). Da der Traditionsverein aus der Landeshauptstadt der erste Gegner des Lambertz-Teams gewesen wäre, steht für die Aachener erst an diesem Freitag (ab 13 Uhr) gegen Grün-Weiss Mannheim das erste Kräftemessen der Spielzeit auf der Agenda.

Viele Fragezeichen gibt es im Vorfeld allerdings bei der Aufstellung. Aachens Teamchef Alexander Legsding wird seinen Kader für die Auftaktpartie voraussichtlich erst wenige Stunden vor Spielbeginn endgültig benennen können, da viele Akteure derzeit noch bei diversen Turnieren im Einsatz sind. Und so fiebert der 59-Jährige gebannt vor dem Bildschirm mit, was seine Schützlinge auf den Plätzen der Welt so treiben. „Davon hängt alles ab. Man gönnt den Spielern nur das Beste. Gleichzeitig wünscht man sich als Teamchef aber, dass sie entspannt zu den Bundesligaspielen anreisen können“, betont Legsding.

So könnte Aachens Nummer eins, der Franzose Quentin Halys, am Freitag im Kurpark aufschlagen, nachdem er in der dritten Runde in Wimbledon gegen den italienischen Spitzenspieler Jannik Sinner in vier Sätzen den Kürzeren gezogen hatte. „Wir sind mit ihm im Gespräch. Da er aber in Runde eins gegen Daniel Evans weggerutscht ist, muss er erst noch genau untersucht werden. Erst danach wird feststehen, ob er nach Aachen kommen kann“, sagt der Lambertz-Teamchef.

Ungewiss ist zudem der Einsatz von Doppelspezialist Hugo Nys, der erst am Dienstag an der Seite von Jan Zielinski in der dritten Runde des prestigeträchtigsten Rasenturniers der Welt scheiterte. Der Kasache Timofey Skatov steht Kurhaus-Trainer Dominik Meffert auf jeden Fall am Freitag zur Verfügung. Die Partie beim TC Bredeney zwei Tage später (Sonntag, ab 11 Uhr) wird der 21-Jährige hingegen verpassen. „Er spielt am Sonntag die Quali für das ATP-Turnier in Gstaad“, erläutert Legsding. Unwahrscheinlich ist darüber hinaus der Einsatz des Italieners Flavio Cobolli, der beim Challenger-Turnier in San Benedetto del Tronto (Italien) das Achtelfinale erreicht hat. „Es gibt sehr viele Fragezeichen“, unterstreicht der Teamchef, und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Ganz sicher ist bislang eigentlich nichts. Ich kann nur sagen, dass Nils Langer da sein wird.“

Der Spanier Nicolas Alvarez Varona wird aufgrund einer Fußverletzung die komplette Saison verpassen, wie Legsding weiter ausführt. „Und Martin Cuevas muss seine Armverletzung erst noch auskurieren. Gianluca Mager wird gerade Vater, da wissen wir auch noch nicht, wie es weitergeht. Es ist nicht ganz einfach momentan.“