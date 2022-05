Sperrung Annuntiatenbach : Viele Autofahrer landen in der Falle

Viele Autofahrer landen in der Falle

Kein Durchkommen mehr für Autofahrer: Die Poller am Annuntiatenbach sorgen bei vielen für Ärger, Ratlosigkeit und Unverständnis. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Für Autos wurde jetzt die Durchfahrt am Annuntiatenbach gesperrt. Im Viertel führt das zu chaotischen Verkehrsverhältnissen und Ärger bei Anwohnern und Geschäftsleuten.

Sechs frisch in die Straße eingepflanzte Poller haben gleich am ersten Tag zu chaotischen Verkehrsverhältnissen am Annuntiatenbach geführt. Ungezählte Autofahrer strandeten im Laufe des Dienstags vor der Absperrung, mussten auf engstem Raum wenden und neue Wege suchen. Im Hochschulbereich ist damit eine weitere Durchfahrt von West nach Ost gesperrt.