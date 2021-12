Endspurt im Weihnachtsgeschäft : Viel Volk, viel Verkehr, aber das Chaos bleibt aus

Geduldsprobe: Das Parkhaus in der Jesuitenstraße konnte die Blechmassen im Nadelöhr nahe dem Dom am Dienstagnachmittag zeitweise nicht mehr fassen. Andernorts blieb die Situation trotz dichten Verkehrs dagegen im Großen und Ganzen vergleichsweise enstpannt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Im Endspurt Richtung Gabentische waren die obligatorischen Einkaufspfade in der Aachener City am Dienstag reichlich ausgelastet. Und damit, einmal mehr, auch manches Parkhaus. Trotzdem blieb das große Verkehrschaos – anders als noch am Montag – weitgehend aus.