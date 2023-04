Nederlands Dans Theater : Viel Schönheit und Menschlichkeit beim „Schrittmacher“-Finale

Und schon ist das „Schrittmacher“-Festival für dieses Jahr wieder vorbei: Leiter Rick Takvorian plant aber längst das kommende Jahr. Foto: Andreas Herrmann

Aachen/Heerlen Das junge Nederlands Dans Theater 2 zeigt drei spannende Stücke und zelebriert zum Abschluss des euregionalen Festivals den Tanz. „Schrittmacher“-Leiter Rick Takvorian schaut indes schon nach vorne.

Die Bühne ist schwarz, plötzlich blendet das grelle Licht von Scheinwerfern, zwei Männer tanzen wie Schatten über die Bühne. Sie gleiten und heben einander hoch. Sie geben einander Halt in dieser Dunkelheit. Einander Halt geben, sich gegenseitig retten, das ist das Leitmotiv von Crystal Pites „Ten Duets on a Theme of Rescue“ aus dem Jahr 2008.

Mit diesem tief berührenden Stück begann der letzte Abend des diesjährigen „Schrittmacher“-Festivals. Das Nederlands Dans Theater 2, die junge Sparte der renommierten niederländischen Company, gastierte am Samstag mit dem dreiteiligen Werk „Climb the sky“ im Theater Heerlen. Neben Pites Stück zeigte das NDT 2 ein ganz neues Werk: „About Now“ des französischen Choreografen Noé Soulier; außerdem „Out of Breath“ aus dem Jahr 2002 vom Schweden Johan Inger. Das Triptychon hätte man auch „Menschlichkeit, Schönheit, Hoffnung“ nennen können.

Pites „Rettungs“-Duette berührten am meisten, weil sie so schön traurig und gleichzeitig zuversichtlich sind – und vor allem zutiefst menschlich. Die sieben fantastischen Tänzerinnen und Tänzer agieren bei dem Stück in unterschiedlichen Konstellationen miteinander. Mal lässt sich ein Tänzer fallen, wird aber von seiner Partnerin gehalten und trägt sie anschließend über die Bühne. Eng umschlungen tanzt ein anderes Paar zu sphärischen Klängen, die Köpfe ganz nah beieinander. Diese vertrauten Szenen wechseln sich mit Sequenzen, in denen Tänzer perfekt synchron nebeneinander tanzen oder mal über den Boden rollen, ab.

Mit am berührendsten ist wohl die Szene, in der eine Frau stehenbleibt und auf ihren Partner, der sich hinter ihr abstrampelt, wartet. Der Tänzer rennt auf der Stelle, verzweifelt, weil er nicht vorankommt. Sie wartet beharrlich. Er rudert mit den Armen. Sie rettet ihn. Die schöne Botschaft: Der Mensch ist nicht allein, und er lässt andere nicht allein.

Weniger Botschaft, aber sehr viel Schönheit bot „About Now“ von Soulier. Der Choreograf hinterfragt in seiner Weltpremiere die Art und Weise, wie wir Gesten wahrnehmen und interpretieren. Abgesehen von Blicken, die sich die Tänzerinnen und Tänzer zuwerfen, ist diese Intention wohl eher abstrakt im Werk zu finden.

Atemberaubend sind die hohen Beine, die eine gefühlte Ewigkeit in der Luft gehalten werden. Pirouetten und Sprünge werden in Perfektion gezeigt. Die Tänzer bei NDT 2 haben alle einen klassischen Ballett-Background, was nicht zu übersehen ist. Sehr organisch und harmonisch bewegt sich das Ensemble. Im Kontrast zu diesen fließenden Bewegungen steht die Barock-Musik (Bachs „Kunst der Fuge“). Ein Stück zum Träumen.

Um nichts weniger als Leben und Tod ging es im letzten Teil des Abends, „Out of Breath“. Eine halbrunde Wand steht inmitten der Bühne, an ihr und am Schicksal des Lebens arbeiten sich die Tänzerinnen und Tänzer ab. Mal erklimmt eine die Wand, mal springt einer hinüber. Wie Sisyphos rennt eine Tänzerin über die Bühne im Kreis. Dass das Stück von der dramatischen Geburt der Tochter des Choreografen inspiriert ist, lässt sich nur gleich zu Beginn erahnen, als eine Tänzerin sanft über ihren (imaginären) Babybauch streichelt. Zu bedrohlicher und dann wieder hoffnungsvoller Streichmusik kämpfen die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne den Kampf des (Über-)Lebens, den wir alle kämpfen. Trotz aller Tragik immer auch voller Hoffnung.

Tanzbegeisterte in der Euregio müssen nun von dieser Dernière zehren; bis zum nächsten Schrittmacher-Festival 2024. Festivalleiter Rick Takvorian plant längst und steht mit Dutzenden Compagnien in Verhandlungen. „Ich bin an einer Company aus Neuseeland dran, blicke aber auch nach Taiwan und Afrika“, sagte Takvorian im Gespräch. Und vielleicht gibt es beim Schrittmacher 2024 ja eine Premiere. Takvorian liebt den Stahlbau Strang, der vielen modernen Stücken das perfekte Setting bietet. „Aber ein Tanzabend im Theater Aachen wäre auch reizvoll.“ Bislang habe es kein Interesse gegeben, aber mit „der neuen Intendantin ändert sich das ja vielleicht“. Mehr möchte Takvorian aber noch nicht in die Zukunft blicken. Recht so: An diesem Abend durfte er sich freuen, dass wohl wieder rund 20.000 Menschen moderne Compagnien – neue Entdeckungen und etablierte, ja Weltklasse – in Aachen, Heerlen, Kerkrade und Eupen gesehen haben.

„Künstlerisch waren wir auf einem hohen Niveau“, sagt Takvorian bilanzierend. Schöne Stücke und provokante hätten sich abgewechselt und teils unterschiedliches Publikum angelockt. „Es sind nicht nur silberne Köpfe in den Reihen zu sehen“, sagte er scherzhaft auf die Frage, warum das hochaktuelle Programm nicht noch mehr junge Menschen in die Säle locke. Besonders froh war er, dass die Corona-Pandemie nicht mehr über dem Festival hing. Das sei im vergangenen Jahr noch anders gewesen. „Es ist wie eine Befreiung.“