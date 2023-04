Brief an Bundesverkehrsminister : Viel Rückenwind für Ersatzbrückenpläne vom „Club 544“

Das Gelände unter der maroden A544-Brücke über das Haarbachtal ist bereits für den Neubau der Brücke vorbereitet worden: Dort steht kein Strauch mehr. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Alle Stadtoberhäupter in der Städteregion haben den Brief an den Bundesverkehrsminister und die Autobahn GmbH zur A544 unterschrieben. Es ist der letzte Versuch, eine Vollsperrung zu verhindern.

Alle Stadtoberhäupter der zehn Kommunen in und um Aachen sowie die Spitze der Städteregion Aachen fordern gemeinsam die erneute Prüfung einer Behelfsbrücke an der A544, um eine Vollsperrung zu vermeiden.„Wir stehen hier in unserer Region eng zusammen und wollen mit vereinten Kräften die Sperrung der A544 vermeiden“, heißt es in dem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und den Leiter der Autobahnniederlassung Rheinland, Thomas Ganz.

Im Kopf des Briefes stehen alle Wappen von Aachen, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg, Würselen und der Städteregion nebeneinander. „Nachdrücklich“ wird Wissing und Ganz das Schreiben des Club 544 angetragen, das dem Brief angehängt ist. „Ausdrücklich“ werden die beiden aufgefordert, die Idee einer Ersatzbrücke auf der Basis und im Rahmen der bestehenden Genehmigung „sorgfältig zu prüfen – und sie mit aller Kraft zu unterstützen“. Diese Ersatzbrücke soll parallel zur Haarbachtalbrücke verlaufen und die Sperrung der A544 vermeiden.

Der Club 544 ist im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen. Neben den Aachener Unternehmen Hammer und Rheinnadel sowie RWTH-Experten im Bereich Bauingenieur- und Straßenwesen haben sich inzwischen auch Zentis, Kreishandwerkerschaft, Vereinigte Unternehmerverbände Aachen, IHK Aachen und die Anwaltskanzlei Delheid Soiron Hammer mit ihrer Baurechtsexpertise dem Club angeschlossen.

