Spielplätze in Aachen : Viel mehr als Schaukel, Rutsche und Sandkasten

Sie planen Spielplätze in Aachen: die Landschaftsarchitektinnen Karen Roß-Kark (rechts) und ihre Kollegin Esther Weirauch. Foto: Andreas Herrmann

Serie Aachen Wie sieht ein guter Spielplatz aus? Und wie plant man den? Zwei städtische Planerinnen erzählen von ihrer Arbeit.

Was gehört auf einen guten Spielplatz? Fragt man Kinder in Aachen nach ihren Wünschen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass folgende Antworten kommen: eine hohe Rutsche, ein Klettergerüst, eine Nestschaukel, ein Trampolin. Und Wasser zum Matschen!

Karen Roß-Kark und ihre Kollegin Esther Weirauch wissen ziemlich genau, was Kinder sich wünschen, wenn ein neuer Spielplatz gebaut oder eine alte Anlage umgebaut wird. Die beiden Landschaftsarchitektinnen arbeiten in der Abteilung für Umweltvorsorge- und Grünplanung des Fachbereichs Umwelt bei der Stadt Aachen. Die Planung von Spielplätzen gehört zu ihren Aufgaben. Und die Ideen der Kinder und Jugendlichen werden von Anfang an einbezogen.

Häufig sind es alte, sanierungsbedürftige Anlagen, die eine moderne Ausstattung bekommen. Dann fragen die Planerinnen zum Beispiel bei Kitas und Schulen in der Nähe nach den Wünschen. Bei größeren Maßnahmen gibt es auch eine öffentliche Bürgerbeteiligung. Nach Möglichkeit würden die Wünsche der Kinder umgesetzt, sagt Roß-Kark. Immer funktioniere das aber nicht.

Wasserspielanlagen zum Beispiel sind sehr beliebt bei vielen Kindern und bringen in Zeiten des Klimawandels etwas Abkühlung an heißen Sommertagen. Sie lassen sich allerdings nicht überall installieren und sind zudem für den Aachener Stadtbetrieb aufwändig zu pflegen und unterhalten. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe von Spielplätzen, auf denen Kinder nach Herzenslust mit Sand und Wasser matschen können, zum Beispiel auf dem neu gestalteten Spielplatz am Lindenplatz oder am alten Friedhof in Haaren.

Info Serie „Spielplätze in Aachen“ In der Stadt Aachen gibt es mehr als 240 Spielplätze. Manche sind schon in die Jahre gekommen und nicht mehr besonders ansprechend. Andere sind ganz neu oder runderneuert. In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit Themen rund um Spielplätze in Aachen. Wir fragen, wie sie geplant werden. Wir begleiten die Leute, die ihren Zustand kontrollieren. Wir befassen uns mit dem Thema Sicherheit. Wir fragen Kinder nach ihrer Meinung. Und wir erklären, was es mit Calisthenics auf sich hat.

Der traditionelle Dreiklang aus Schaukel, Rutsche und Sandkasten findet sich zwar weiterhin auf vielen Spielplätzen, installiert werden heutzutage aber häufig Spielkombinationen, die vielfältige Anregungen zum Klettern, Hangeln, Rutschen, Schaukeln bieten. Und oft gebe es sogar ein Motto, erläutert Esther Weirauch. Auf dem Spielplatz Wiesental sind die Holzspielgeräte als Dschungelcamp gestaltet, an der Sigmundstraße brüllt ein Drache, in Haaren fährt das große Spielschiff – ein Wunsch der beteiligten Kinder - „von der Wurm bis ans Meer“. An der Schlossparkstraße ist der Spielplatz eine Burg und am Alten Tivoli zumindest in Schwarz-Gelb gehalten. Eine Anlage zum Kicken sei dort nicht möglich gewesen, sagt Karen Roß-Kerk bedauernd – aus Gründen des Lärmschutzes.

Bei der (Um-)Gestaltung von Spielplätzen wird auch immer das Alter der potenziellen Nutzer beachtet. Sind Kitas und Schulen in der Nähe? Gehen Tagesmütter gerne mit kleinen Kindern dorthin? „Bei der Bürgerbeteiligung gibt es da manchmal auch Überraschungen“, erzählt Esther Weirauch. „Im Bereich der Augustinergasse zum Beispiel gibt es sehr viel mehr jüngere Kinder, als wir ursprünglich gedacht hatten.“

Hoch hinaus und flott wieder runter: Kombispielgerät im Quartierspark an der Reimser Straße im Preuswald. Foto: Andreas Herrmann

Am Spielplatz an der Talstraße, einem der größten in Aachen, wurden die Jugendlichen aus dem benachbarten Jugendtreff einbezogen. Gleich nebenan gibt es nun eine Anlage für Ballsportarten, Fitnessgeräte, – und einen Unterstand, den junge Leute gerne als Treffpunkt nutzen. Ältere Jugendliche, sagt Karen Roß-Kark, wünschen sich vor allem großzügige Sitzgelegenheiten – und Wlan. Das allerdings gibt es auf Spielplätzen bisher nicht. „Wir arbeiten dran“, sagt die Landschaftsarchitektin.

Arbeitsgrundlage für jegliche Planung ist das vor gut einem Jahr verabschiedete Spielplatzkonzept der Stadt Aachen. Darin sind die mehr als 240 öffentlichen Spielplatzflächen der Stadt erfasst, bewertet und in eine Reihenfolge für Sanierung und Umgestaltung gebracht – Handlungsprogramm für die nächsten 15 Jahre. Allein 45 Spielplätze müssen in den kommenden Jahren grundlegend überarbeitet werden.

Großen Bedarf sehen Verwaltung und Politik vor allem in der Innenstadt mit ihrer dichten Bebauung und dem vielen Verkehr. Gerade dort würde sich Karen Roß-Kark dringend mehr Platz für Spielplätze wünschen. „Die Flächen fehlen“, sagt sie. Auf der Brache am Büchel seien auch Angebote für Kinder geplant, stellt sie fest. „Aber so etwas brauchten wir zum Beispiel auch im Bereich der Adalbertstraße.“

Ein wenig Abhilfe soll zumindest ein mobiler „Spielcontainer“ bringen, der noch in diesem Jahr erstmals in der City, und zwar in der Großkölnstraße, aufgebaut werden soll. Der Container mit Kletterstangen und einer Rutsche kann jeweils für sechs Monate installiert werden, zum Beispiel dort, wo alte Spielgeräte abmontiert und ersetzt werden.

Info Wenn Spielplätze Grünflächen werden In Aachen werden regelmäßig neue Spielplätze gebaut, manchmal verschwinden aber auch welche. Zum Beispiel, wenn es in der Nähe neuere, schönere Spielplätze gibt. Die Gesamtanalyse habe ergeben, „dass 15 Plätze zukünftig nicht mehr als klassische Spielplätze ausgestattet werden sollen, da die angrenzenden Wohngebiete über andere Spielplätze abgedeckt werden“, heißt es im Spielplatzkonzept. Die Flächen sollen aber weiterhin als Grün- und Freiflächen erhalten bleiben. So bleiben die Flächen grundsätzlich gesichert und können bei Bedarf als Spielfläche reaktiviert werden.

Die Inklusion, das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, soll laut Spielplatzkonzept auch bei der Planung von Spielplätzen mitgedacht werden. Auf dem Spielplatz in Haaren zum Beispiel gibt es ein Trampolin, das man mit dem Rollstuhl befahren kann. Man müsse das Thema aber viel größer denken, erläutert Roß-Kark: „Wir wollen die Spielplätze so gestalten, dass gemeinsames Spiel angeregt wird.“ Spielgeräte sollen im Idealfall so vielfältig nutzbar sein, dass jedes Kind nach seinen persönlichen Fähigkeiten mitspielen kann. Modellhaft umsetzen will man das am Spielplatz im Kurpark an der Monheimsallee. Bis dort „inklusiv“ gespielt werden kann, werden aber noch ein paar Jahre vergehen.