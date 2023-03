Aachener Heiligtumsfahrt : Viel Kultur auf der „Entdecker-Bühne“

Aachen Von Götz Alsmann über Guildo Horn bis zum Aachener Sinfonieorchester: Die „Entdecker-Bühne“ auf dem Katschhof bietet zur Wallfahrt Musikalisches, Nachdenkliches und vieles mehr.

Am Montag, 12. Juni, lädt Schlagerikone Guildo Horn mit den „Orthopädischen Strümpfen“ um 20.15 Uhr zu einem Mitsingabend ein. Die Texte werden dann groß auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen sein, so dass wirklich jeder mitsingen kann.

Heiligtumsfahrt 2023 : Organisation der Heiligtumsfahrt Aachen fest in Frauenhand Bei Veranstaltungskauffrau Nadine Braun laufen alle Fäden zusammen. Mit gerade einmal 26 Jahren steuert sie das Mammutprojekt in allen organisatorischen Belangen.

Ein „Abend der Weltmusik“ steht am Mittwoch, 14. Juni, ab 20 Uhr auf dem Programm. Judy Bailey, in London geboren, auf Barbados aufgewachsen und nun in Deutschland lebend, singt und spielt christliche Popsongs. Mourad freut sich ganz besonders auch auf diesen Abend.

Am Tag darauf, Freitag, 16. Juni, ab 20 Uhr, machen sich bekannte Aachener Gedanken. „Was weiß ich, was ich glaube“ ist der Titel, unter dem sich spannende Talkgäste wie beispielsweise FH-Rektor Bernd Pietschmann und RWTH-Professor Simone Paganini austauschen. Die spannende Frage lautet: „Wie viel Glaube verträgt die Wissenschaft und umgekehrt?“ Die Combo der FH wird den Abend musikalisch gestalten.

Ganz im Zeichen der Jugend steht dann der Samstag, 18. Juni, ab 20 Uhr: Knallblech, NKSN, Chris Sumpa und Uness bringen die Bühne am Katschhof zum Beben. Khalid Bounouar übernimmt die Moderation, und so sollte doch für jede Menge Spaß gesorgt sein.

Am Montag, 19. Juni, heißt es dann Abschied nehmen beim „Adieda Abend“. Diesmal werden die Gläubigen allerdings gar nicht so lange auf die nächste Heiligtumsfahrt warten müssen: Auf Grund der Verschiebung durch Corona ist es schon in fünf Jahren wieder so weit. Moderator Bernd Büttgens führt durch den Abschiedsabend und blickt dabei mit Gästen auf die Wallfahrtstage zurück.