Versuchter Mord am Elsassplatz : Video- und Fotoaufnahmen sollen bei Aufklärung helfen

Aachen Videos und Fotos von Schaulustigen sollen jetzt dabei helfen, einen versuchten Mord am Elsassplatz in Aachen aufzuklären.

Bereits am 13. Oktober war es zu der Tat gekommen. Um kurz vor 19 Uhr gerieten drei Männer vor einem Café in Streit, berichtet die Polizei an diesem Dienstag. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei ein 34-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Tatverdächtigen seien inzwischen festgenommen worden und befänden sich derzeit in Untersuchungshaft.