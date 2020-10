Förderverein bittet um Spenden : Verzweifelter Hilferuf aus Beira

Hunger und größte Not: Infolge der Corona-Pandemie haben viele Menschen in Beira nichts mehr zu essen. Der Aachener Förderverein, der die Kinderklinik in dem Ort in Mosambik seit Jahrzehnten unterstützt, sucht jetzt dringend Spender. Foto: SOS-Kinderdörfer weltweit/Sylvain Cherkaoui

Aachen/Beira Nach dem Wirbelsturm „Idai“ wütet jetzt die Corona-Pandemie bei den Ärmsten in Mosambik. Die Menschen hungern. Der Aachener Förderverein zur Unterstützung einer Kinderklinik im mosambikanischen Beira sucht dringend Spender und Spenden.

Es gibt bereits Todesopfer. Auch wenn die Zahlen (noch) relativ gering sind, sind die Auswirkungen gravierend. Es gab einen Lockdown bis Ende Juli, der aber noch einmal verlängert wurde. Sehr viele Menschen sind arbeitslos, die gesamte Wirtschaft liegt nahezu am Boden. Lehrer und Krankenpfleger bekommen oft erst verspätet und dann nicht das volle Gehalt ausgezahlt. Die Angestellten des Bildungszentrums in Beira bekommen seit einigen Monaten gar kein Gehalt mehr. „Die Menschen, die buchstäblich von Hand in den Mund leben und für kleinere Aushilfsarbeiten bezahlt werden, was in den Randbezirken der Stadt auf die Mehrheit zutrifft, gehen ebenfalls seit Monaten gänzlich leer aus“, schildert Dr. Annett Pfeiffer die Lage vor Ort. Ohne die Pandemie wäre die ehemalige Aachener Kinderärztin gerade vor Ort, aber die Covid-Maßnahmen unterbinden auch Reisen und geplante Fortbildungsprojekte vor Ort.