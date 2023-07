Verwaltungsleiter geht : Er war kein Richter am Landgericht – und doch sehr entscheidend

Gerhard Brandt hat dem Aachener Landgericht, dessen Arbeit er als Verwaltungsleiter mitprägte, nun adieu gesagt. Der Regierungsdirektor im Ruhestand kann auch über die ersten Jahre des neuen Justizzentrums berichten. Foto: Andreas Schmitter/ANDREAS SCHMITTER

Interview Aachen Gerhard Brandt hat über viele Jahre die Geschicke des Aachener Landgerichts mitgestaltet, dazu beigetragen, die großen Herausforderungen, die das neue Justizzentrum mit sich gebracht hat, anzugehen.

Nach rund 45 Jahren ist Gerhard Brandt soeben aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Davon war er 17 Jahre lang Chef der Verwaltung am Landgericht Aachen, seit 2008 im neuen Justizzentrum am Adalbertsteinweg. Seine Aufgabe war es, das reibungslose Funktionieren der Aachener Gerichtsbarkeit zu garantieren. Eine anspruchsvolle Arbeit.

Wenn man von einer verantwortungsvollen Aufgabe im Landgericht hört, dann denkt man sofort an eine Arbeit im Umfeld von Verbrechen und großen Prozessen. Ist eine solche Atmosphäre bisweilen auch belastend?

Gerhard Brandt: Ich hatte persönlich mit den Straf- und Zivilverfahren keine unmittelbaren Berührungspunkte. Ich arbeitete ja ausschließlich in Verwaltungsangelegenheiten und in den Personalangelegenheiten aller nicht richterlichen Arbeitsbereiche, dafür war ich zuständig – nicht für die Verfahren an sich.

Was war wesentlich für Ihre Arbeit?

Brandt: Mein Bestreben war immer, einen guten Beitrag zum Funktionieren unserer Justiz zu leisten, eben das Beste zu geben, damit die Justiz ihrerseits ihre Arbeit tun kann. Es gilt dabei, viele Bereiche abzudecken. Da ist einerseits die Wachtmeisterei, die für die Sicherheit in den Sitzungen und in dem Gebäude zuständig ist. Es sind die Protokollführerinnen und Protokollführer in den Sitzungen, es sind die Geschäftsstellen für die einzelnen Bereiche, heute Serviceeinheiten genannt, die das abwickeln, was in den Sitzungen beschlossen oder verfügt wird. Das ist auch viel Schriftverkehr, der da dranhängt, das ist öffentlich zumeist nicht bekannt. Da hört man von einem Urteil – und gut ist. Es hängt aber in Wirklichkeit ein Riesenkomplex von Menschen daran, die überhaupt dafür sorgen, dass die Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden.

Wie viele Leute sind das denn in Ihrem Arbeitsbereich?

Brandt: Hier im Landgericht sind wir etwa 230 Bedienstete, und davon sind etwa 100 Richterinnen und Richter. Also war ich für die anderen rund 130 Bediensteten zuständig und musste am Ende dafür sorgen, dass alles läuft – der oberste Vorgesetzte ist aber immer noch der Präsident, aktuell Dr. Ulrich Thole.

Wo gab es Engpässe oder wo lagen besondere Knackpunkte, die Sie zu überwinden hatten? Denken wir nur an die großen Bandidos-Verfahren (Rocker-Prozesse), die erhebliche Sicherheitsvorkehrungen nötig machten. Hat das immer geklappt?

Brandt: In den frühen Jahren, den 1980ern etwa, da hatten wir eine gute Personalausstattung. Dann gab es aber damals ein sogenanntes Kienbaum-Gutachten im Auftrag der Landesregierung. Das führte zu einem erheblichen Stellenabbau und hat mir damals erhebliche Bauchschmerzen bereitet. Die Landesregierung hat heute einen guten und neuen Weg eingeschlagen, wir sind im Bereich der Richterinnen und Richter inzwischen ganz gut aufgestellt. Auch im Bereich der Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen ist die Personaldecke ausreichend. Aber zukünftig könnte hier ein Problem liegen, denn es wird immer schwerer werden, die offenen Stellen zu besetzen.

Wo liegen denn die Probleme?

Brandt: Unser großes Personalproblem haben wir derzeit im sogenannten mittleren Dienst, das heißt in den Geschäftsstellen. Und das betrifft dort sowohl Beamte wie Angestellte. Auch hier versuchte man tätig zu werden, und man hat wieder eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Dienst eingeführt, die neben der Ausbildung zur Justizfachangestellten läuft. Und wir haben den Dienst für Interessierte aus justiznahen Berufen geöffnet. So haben wir im Laufe der Zeit sehr gute Erfahrungen mit Rechtsanwaltsfachangestellten gemacht, die zu uns gewechselt sind. Es spielt bei der Besetzung der offenen Stellen aber auch eine Rolle, dass die jungen Leute heute zum Teil anders als früher auftreten. Damals wurden sechs bis acht Bewerber zum Vorstellungsgespräch bestellt und dann ausgewählt. Heute kommt es vor, dass drei erst gar nicht zum Termin erscheinen und das ohne Angabe von Gründen und ohne Absage.

Haben Sie selbst auch ausgebildet?

Brandt: Ja, ich war auch selbst in der Ausbildung tätig: Ab den 2000er Jahren hat das Ministerium ein Verwaltungszusatzstudium eingerichtet, in dem ich acht bis neun Jahre lang mit großer Freude unterrichtet habe. Es geht dabei um die Ausbildung der angehenden Sachbearbeiter und Geschäftsleiter.

Der Nachwuchs für die Wachtmeisterei ist unter Sicherheitsaspekten natürlich ein großes Thema, schließlich haben es die Kammern oftmals mit hochkarätigen „schweren Jungs“ zu tun. Wie ist die Lage am Amts- und am Landgericht

Brandt: In den letzten Jahren ist die Zahl der Wachtmeisterinnen und Wachtmeister hier am Gericht von etwa 40 auf 60 Stellen angehoben worden. Übrigens steht das auch im Zusammenhang mit besonderen Geschehnissen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel der Kölner Silvesternacht von 2015. Allerdings ist auch hier die Nachwuchsfrage wie in allen anderen Bereichen schwieriger geworden. Die Verhandlungsdichte ist gestiegen, sie ist deutlich höher als früher. Es gibt mehr Angeklagte und für jeden in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten müssen zum Beispiel zwei Beamte da sein, um ein ordentliches Verfahren zu gewährleisten. Da kommt es natürlich manchmal auch heute schon zu Engpässen, die Unmut bei allen Beteiligten, wie zum Beispiel den Vorsitzenden Richtern verursachen. Dies wird dann im Notfall in einer großen Runde gemeinsam mit dem Präsidenten oder der Präsidentin besprochen, und es wird dann möglichst für Abhilfe gesorgt.

Wie ist der Stand der Digitalisierung an den Gerichten?

Brandt: Die große Neuerung ist die sogenannte elektronische Akte, die irgendwann einmal die ganzen Aktenberge abschaffen soll, in manchen Bereichen ist das bereits so. Da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, obgleich es da immer wieder erhebliche Herausforderungen gibt. Corona hat das Ganze dann befeuert, da ist das Home-Office noch stärker ins Spiel gekommen. Heute noch machen anders als früher die Mitarbeiter ein bis zwei Tage Home-Office. Dadurch haben wir es geschafft, die Anwesenheiten vor Ort in der Krise zu entzerren und den Gerichtsbetrieb dennoch in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sozusagen ein Jahrhundertereignis in der Aachener Justizgeschichte war der Bau des neuen Justizzentrums am Adalbertsteinweg. Der Neubau neben dem historischen Landgerichtsgebäude wurde auf den Fundamenten der alten Haftanstalt errichtet und Ende 2007 in Betrieb genommen. Hat sich das neue „Zusammenwohnen“ der vormals über die Stadt Aachen zerstreuten Einzelgerichte und anderer Justizbehörden wie der Staatsanwaltschaft bewährt?

Brandt: Ja, das kann man so sagen. Im April 2008 wurde das Justizzentrum offiziell eröffnet. Einen großen Anteil daran hatte der damalige Vizepräsident des Landgerichts und heutige Präsident des Oberlandesgerichts Köln, Dr. Bernd Scheiff. Scheiff schaffte es in seiner unnachahmlichen Art, mit viel Humor und Einfühlungsvermögen die einzelnen Gerichte und ihre Behördenleiter mit einer von allen akzeptierten Geschäftsordnung unter einen Hut zu bringen, was überhaupt nicht einfach war. Der Präsident des Landgerichts, damals der kurz zuvor ins Amt berufene Dr. Stefan Weismann, wurde dann der Kopf der gemeinsamen Zentralen Dienstleistungsstelle. Es gab damals zahlreiche große und kleine Herausforderungen. So musste beispielsweise die Besetzung der neuen gemeinsamen Telefonzentrale genau geplant und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für alle Gerichte und Behörden geschult werden. Gleichermaßen war das Zusammenlegen der Wachtmeistereien von Amts- und Landgericht eine besondere Aufgabe. Das ist jedoch nach Auffassung aller Beteiligten gut gelungen. Inzwischen sprechen alle von einer großen Familie im Justizzentrum, zumindest aber von einer funktionierenden Gerichts-Wohngemeinschaft, einer Justiz-WG, heute eine prima Sache.

Ja wie sieht das denn heute aus, gab es unter den Einzelgerichten wie in manchen Familien so etwas wie ein „schwer erziehbares Kind“?

Brandt: Das kann man so nicht sagen. Natürlich gab es immer wieder individuelle Wünsche der einzelnen Nutzer. Beispielsweise brauchte die Staatsanwaltschaft nochmal gesondert eine eigene Eingangskontrolle. Alles in allem hat das schon so seine fünf Jahre gedauert, bis alles reibungslos lief. Insgesamt arbeiten schließlich knapp 1000 Menschen in dem Gebäude.

