Verwaltungsgericht tadelt Stadt Aachen : Auch für die Justiz hat Corona Langzeitfolgen

Eine fast schon vergessene Regel: Vorübergehend galt sie auch für Verwaltungsgebäude der Stadt Aachen. Zu Unrecht, wie jetzt das Verwaltungsgericht Aachen urteilte. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Aachen Die längst verjährte 3-G-Zugangsregel für Verwaltungsgebäude in Aachen war unwirksam, urteilte jetzt das Verwaltungsgericht. Doch das letzte Wort ist damit kurioserweise immer noch nicht gesprochen.

Gut vier Monate nach Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen holt das Thema die Stadt Aachen überraschend wieder ein. In einem etwas wundersam klingenden Fall hat das Verwaltungsgericht Aachen jetzt im Nachhinein eine im November 2021 erlassene 3-G-Regelung für den Besuch der städtischen Verwaltungsgebäude für unwirksam und rechtswidrig erklärt. Moniert hat die zuständige Richterin dabei insbesondere die damals angeblich unzureichende öffentliche Bekanntmachung einer sogenannten Allgemeinverfügung.

Dass sich das Verwaltungsgericht mit einem längst abgeschlossenen Vorgang beschäftigt hat, an dem heute nichts mehr zu ändern ist, ist auf die Klage eines in Walheim ansässigen Steuerberaters zurückzuführen, dem es augenscheinlich ums Grundsätzliche geht.

Der Mann wollte eigenen Angaben zufolge im Januar 2022 den städtischen Bürgerservice aufsuchen, um ein polizeiliches Führungszeugnis zu beantragen. Dort wurde er jedoch vom Pförtner abgewiesen, weil er weder einen Nachweis über einen Corona-Test, noch über eine -Impfung oder eine -Genesung (3-G-Regel) vorlegen konnte. Stattdessen wurde ihm ein Online-Antrag nahegelegt.

Er fühlte sich offenbar zu Unrecht gegängelt und drängte in der Folge immer wieder darauf, ihm die Rechtsgrundlage für diese Regelung darzulegen. Dies sei nie erfolgt, kritisiert er auch heute noch. Stattdessen habe die Stadt nur mit unzureichenden Angaben und Ausflüchten reagiert. Auch habe die Stadt den Sinn und die Wirkung der 3-G-Regel nicht darlegen können. Der Schutz der Beschäftigten sei etwa auch durch das damals ausgearbeitete Hygienekonzept samt Terminvergabe und Abstandsregel gewährleistet gewesen.

Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 mussten die Behörden bundesweit auf die grassierende vierte Corona-Welle reagieren. Auch in Aachen tagten deswegen permanent Krisenstäbe, um die Infektionszahlen einzudämmen und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Es war zugleich die Hochzeit der Proteste gegen Maskenpflicht, Impfkampagnen und Versammlungsbeschränkungen. Vielfach führten dort sogenannte Querdenker das Wort.

In dieser Ecke sieht sich der Kläger selbst nicht. „Mir geht es um die grundsätzliche Frage, ob das Handeln der Stadt zulässig und plausibel ist oder nicht“, sagt er. „Das Verfahren dient einem Zweck: Es gibt Grundsätze fürs Verwaltungshandeln und die müssen eingehalten werden.“ Der Inhalt sei daher austauschbar. „Ich erwarte, dass sich die Stadt in allen Belangen an Recht und Gesetz hält.“

In ihrem Urteil kommt die Aachener Verwaltungsrichterin zu dem Schluss, dass dies im November 2021 nicht geschehen sei. So sei die vom Verwaltungsvorstand beschlossene und von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen unterzeichnete Allgemeinverfügung damals nicht „ortsüblich“ auf den Seiten der Stadt und in den Tageszeitungen öffentlich bekannt gegeben worden. Es habe lediglich eine Pressemitteilung und einen Tag später ein Schreiben an die städtischen Beschäftigten gegeben – zu wenig, um einer „formellen Bekanntgabe“ zu genügen.

Schwer gerügt wird die Verwaltung allerdings auch dafür, dass sie dem Kläger trotz mehrfacher Aufforderung keine Begründung für die Einführung der 3-G-Regel gegeben habe. „Die Begründung ist Ausdruck des modernen diskursiven Verständnisses einer Verwaltung, die den Bürger nicht als Untertanen begreift“, wird die Richterin deutlich.

Für den Kläger sind diese Ausführungen eine große Genugtuung, das letzte Wort ist in der Sache allerdings noch nicht gesprochen. Denn die Stadt ist nach wie vor anderer Auffassung und ist überzeugt, die Zutrittsbeschränkungen seinerzeit mit Pressemitteilungen und Aushängen formal korrekt bekannt gemacht zu haben.

Weil es in dieser Sache eben weniger um die Rechtmäßigkeit der längst ausgelaufenen 3-G-Regel als „um die Klärung formaler Anforderungen an Zutrittsregeln für städtische Verwaltungsgebäude“ gehe, will die Stadt die Entscheidung nun vom Oberverwaltungsgericht in Münster überprüfen lassen. „Dies ist für die Stadt über das Ende der Pandemie und den entschiedenen Einzelfall hinaus von grundsätzlichem Interesse“, teilt dazu das städtische Presseamt mit.