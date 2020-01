Kostenpflichtiger Inhalt: Umstellung auf Windows 7 : Verwaltung der Stadt Aachen hält noch am „Dino“ fest

Auslaufmodell: Obwohl der Support für das Betriebssystem Windows 7 offiziell beendet ist, ist der „Software-Dino“ noch auf zwei Drittel der städtischen PCs installiert (Symbolbild). Foto: dpa/Mauritz Antin

Aachen In der Aachener Stadtverwaltung sind die Dinos los. So dürften zumindest IT-Experten zur Kenntnis nehmen, dass zwei Drittel der städtischen PCs noch mit dem Betriebssystem Windows 7 laufen. Und das, obwohl Microsoft den kostenlosen Support am vergangenen Dienstag wie angekündigt beendet hat.