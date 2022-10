Trunkenheit am Steuer : Verursacher flüchtet zu Fuß nach Unfall am Hansemannplatz

Aachen Weil ein betrunkener Autofahrer die rote Ampel missachtet hat, kam es zum Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich. Der Hansemannplatz musste mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Ein Verkehrsunfall am Hansemannplatz in Aachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt in seinen Folgen zunächst die Aachener Polizei auf Trapp – und die große Kreuzung im Osten der Kaiserstadt für mehrere Stunden gesperrt.