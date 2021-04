Schwarzarbeit im Baugewerbe : Verstöße auf Aachener Baustellen

Aachen Mitarbeiter des Aachener Hauptzollamts haben in den vergangenen Tagen die Baubranche unter die Lupe genommen. Das Team der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat sich im Stadtgebiet auf mehreren Baustellen umgesehen.

Demnach wurden in Aachen Firmen und insgesamt 46 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geprüft. Der Aachener Zoll leitete vor Ort acht Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und fehlender Dokumente ein. In 16 weiteren Fällen besteht der Verdacht auf Unterschreitung des Mindestlohnes in der Baubranche oder auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. In diesen Fällen wird derzeit weiter ermittelt.