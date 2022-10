Funde in Aachen : Versteckte Rasierklingen auf Spielplätzen und einer Hundewiese

Aachen Auf Spielplätzen und einer Hundewiese in Aachen sind im Laub versteckte Rasierklingen entdeckt worden.

Wie das Presseamt der Stadt Aachen am Freitagnachmittag mitteilte, betrifft dies den Spielplatz Marienplatz, den Sandkasten in der Franzstraße sowie die Hundewiese am Suermondtpark an der Ecke Richardstraße/Gottfriedstraße.