Sportpark Soers : Verständnis für die Kritiker, Freude über die Millionen

Aachen Im Umland gibt es harte Kritik daran, dass der Sportpark Soers mit Mitteln für den Strukturwandel im Revier gefördert werden soll. So reagieren Politiker in Aachen.

Sind neue Spitzensportstätten die richtige Antwort auf den Strukturwandel im Braunkohlerevier? Diese Frage treibt die Menschen in unserer Region um, seitdem klar ist, dass Fördermittel in Millionenhöhe auch den eher abseits gelegenen Städten wie Aachen (Sportpark Soers), Mönchengladbach (Hockeypark) und Dormagen (Wildwasserpark) zugutekommen sollen.

Vor allem in den Tagebau-Anrainerkommunen wie Jülich , Eschweiler , Stolberg oder Erkelenz , aber auch unter Gewerkschaftern sind Wut und Unverständnis über das Votum des Aufsichtsrats der Zukunftsagentur Rheinisches Revier nach wie vor groß, wie eine Umfrage unserer Zeitung jüngst zeigte. Messlatte sollte der Ersatz für die wegbrechenden Arbeitsplätze im Revier sein, sagen die Kritiker. Die drei Sportprojekte gehen aus ihrer Sicht ziemlich krass am Thema vorbei.

Für die meisten Aachener Politiker ist der Ärger nachvollziehbar. Die Freude über den erwarteten Geldsegen bleibt dennoch groß. Denn von den rund 70 Millionen Euro, die für die drei Großprojekte vorgesehen sind, sind allein 40 Millionen für den Sportpark Soers eingeplant. Realisiert werden soll damit der seit Jahren herbeigesehnte Bau einer neuen Reithalle für den ALRV und einer Multifunktionshalle, in der dann auch Aachens Bundesliga-Volleyballerinnen aufschlagen sollen.

70 Millionen Euro unter anderem für den Aachener Sportpark Soers – und das aus Töpfen, die für den Strukturwandel im Braunkohlerevier vorgesehen sind, wo 7500 Arbeitsplätze ersetzt werden müssen: Das sorgt für Fassungslosigkeit.

Es sei klar, dass andere Kommunen dieses Thema kritisch sehen, meint Carsten Schaadt, Fraktionssprecher der Grünen. Wenn der Ersatz von Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt des Förderzwecks gestellt wird, könnten die Mittel für den Sportpark Soers in der Tat „zweifelhaft“ erscheinen, gesteht er zu. In der Debatte schwinge aber auch „Futterneid“ und „Populismus“ mit, findet er.