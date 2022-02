Anfang Februar in Aachen gesehen : Vermisster 47-Jähriger aus Mönchengladbach gesucht

Mönchengladbach/Aachen Die Polizei sucht nach dem 47-jährigen Jan H. aus Mönchengladbach. Der Mann wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet und zuletzt unter anderem in Aachen gesehen. Bereits Mitte Dezember hatte er sein gewohntes Lebensumfeld verlassen.

Der Mann wird als Vermisster gesucht, da die Polizei aufgrund ihrer Erkenntnisse annimmt, dass er sich in einer Gefahr für Leib und Leben befindet. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen hielt sich Jan H. in den vergangenen Tagen offenbar im Bereich Aachen – am 4. Februar – und am 6. Februar in Neuss auf. Jan H. könnte auch in Richtung Niederlande unterwegs sein, heißt es von Seiten der Polizei.